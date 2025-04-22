Рейтинг@Mail.ru
В Раде признались, что Украина покупает российский газ - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012674077.html
В Раде признались, что Украина покупает российский газ
В Раде признались, что Украина покупает российский газ - РИА Новости, 22.04.2025
В Раде признались, что Украина покупает российский газ
Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:32:00+03:00
2025-04-22T10:32:00+03:00
экономика
украина
европа
киев
верховная рада украины
турецкий поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев. "Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
https://ria.ru/20250306/es-2003444513.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, европа, киев, верховная рада украины, турецкий поток, в мире
Экономика, Украина, Европа, Киев, Верховная Рада Украины, Турецкий поток, В мире
В Раде признались, что Украина покупает российский газ

Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко.
После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
1 апреля, 17:08
"Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
6 марта, 17:06
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаКиевВерховная Рада УкраиныТурецкий потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала