https://ria.ru/20250422/ukraina-2012674077.html
В Раде признались, что Украина покупает российский газ
В Раде признались, что Украина покупает российский газ - РИА Новости, 22.04.2025
В Раде признались, что Украина покупает российский газ
Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:32:00+03:00
2025-04-22T10:32:00+03:00
2025-04-22T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев. "Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
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экономика, украина, европа, киев, верховная рада украины, турецкий поток, в мире
Экономика, Украина, Европа, Киев, Верховная Рада Украины, Турецкий поток, В мире
В Раде признались, что Украина покупает российский газ
Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"