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В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
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07:03 22.04.2025 (обновлено: 07:13 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012647309.html
В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ
В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ
В зоне СВО ликвидировали капитана роты отдельного 505-го батальона морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын, об этом сообщается на странице подразделения в соцсети... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В зоне СВО ликвидировали капитана роты отдельного 505-го батальона морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын, об этом сообщается на странице подразделения в соцсети Instagram*."Морская пехота понесла тяжелую утрату — наш офицер, командир роты огневой поддержки капитан Игорь Колосницын, погиб при выполнении боевого задания", — говорится в публикации.Уточняется, что украинский боевик был убит 17 апреля.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало ранее РИА Новости на основе сообщений Министерства обороны России. Также, по тем же данным, за этот период украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше десяти тысяч беспилотников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ

В зоне СВО уничтожили капитана 505-го батальона морской пехоты ВСУ Колосницына

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В зоне СВО ликвидировали капитана роты отдельного 505-го батальона морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын, об этом сообщается на странице подразделения в соцсети Instagram*.
"Морская пехота понесла тяжелую утрату — наш офицер, командир роты огневой поддержки капитан Игорь Колосницын, погиб при выполнении боевого задания", — говорится в публикации.
Уточняется, что украинский боевик был убит 17 апреля.
ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало ранее РИА Новости на основе сообщений Министерства обороны России. Также, по тем же данным, за этот период украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше десяти тысяч беспилотников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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