Рейтинг@Mail.ru
"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 22.04.2025 (обновлено: 13:00 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html
"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины
"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины - РИА Новости, 22.04.2025
"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины
Евросоюз рассматривает идею лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, пишет британская газета The Guardian. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:26:00+03:00
2025-04-22T13:00:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012712082_498:126:2574:1294_1920x0_80_0_0_ebc370d68c11d39486afe3bbcc4f6848.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Евросоюз рассматривает идею лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, пишет британская газета The Guardian."Государства — члены Европейского союза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей седьмой договора ЕС", — говорится в материале.По данным издания, идея находится на ранней стадии, но источники, знакомые с ситуацией, считают, что реализовать план будет невозможно, поскольку для этого потребуется единогласное решение оставшихся 26 членов ЕС."Некоторые считают, что расплата (лишение права голоса. — Прим. ред.) наступит, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России", — говорится в публикации.В начале апреля газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против России.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права.
https://ria.ru/20250419/pozitsiya-2012224797.html
https://ria.ru/20250421/es-2012532315.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012712082_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d5d4cafa8d8de7b1260a96cbc194bd4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз
"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины

Guardian: Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса из-за Украины

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Евросоюз рассматривает идею лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, пишет британская газета The Guardian.
"Государства — члены Европейского союза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей седьмой договора ЕС", — говорится в материале.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Отрицают очевидное": в Британии раскритиковали ЕС из-за позиции по Украине
19 апреля, 06:15
По данным издания, идея находится на ранней стадии, но источники, знакомые с ситуацией, считают, что реализовать план будет невозможно, поскольку для этого потребуется единогласное решение оставшихся 26 членов ЕС.
"Некоторые считают, что расплата (лишение права голоса. — Прим. ред.) наступит, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России", — говорится в публикации.
В начале апреля газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против России.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
ЕС без помощи США не сможет полноценно поддержать Украину, заявила Кнайсль
Вчера, 15:14
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала