https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html

"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины

"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины - РИА Новости, 22.04.2025

"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины

Евросоюз рассматривает идею лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, пишет британская газета The Guardian. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T06:26:00+03:00

2025-04-22T06:26:00+03:00

2025-04-22T13:00:00+03:00

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012712082_498:126:2574:1294_1920x0_80_0_0_ebc370d68c11d39486afe3bbcc4f6848.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Евросоюз рассматривает идею лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, пишет британская газета The Guardian."Государства — члены Европейского союза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей седьмой договора ЕС", — говорится в материале.По данным издания, идея находится на ранней стадии, но источники, знакомые с ситуацией, считают, что реализовать план будет невозможно, поскольку для этого потребуется единогласное решение оставшихся 26 членов ЕС."Некоторые считают, что расплата (лишение права голоса. — Прим. ред.) наступит, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России", — говорится в публикации.В начале апреля газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против России.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права.

https://ria.ru/20250419/pozitsiya-2012224797.html

https://ria.ru/20250421/es-2012532315.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз