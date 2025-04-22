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"Большая потребность": в Раде сделали пугающее для украинцев заявление
"Большая потребность": в Раде сделали пугающее для украинцев заявление - РИА Новости, 22.04.2025
"Большая потребность": в Раде сделали пугающее для украинцев заявление
Украина нуждается в проведении новой волны мобилизации из-за нехватки личного состава и огромных потерь, заявила народный депутат Верховной рады Украины Нина... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:57:00+03:00
2025-04-22T01:57:00+03:00
2025-04-22T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина нуждается в проведении новой волны мобилизации из-за нехватки личного состава и огромных потерь, заявила народный депутат Верховной рады Украины Нина Южанина в эфире YouTube-канала Новости.LIVE."Что касается мобилизации, то я не хочу озвучивать цифры, но та катастрофическая ситуация с СОЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.), трехсотыми (Ранеными. — Прим. ред.) и другими говорит о том, что мы испытываем большую потребность в мобилизации новых сил, которые будут подготовлены в срок и смогут стать на ротацию", — сказала она.По словам украинского политика, такая мера крайне необходима из-за больших проблем, которые украинские боевики испытывают на фронте.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012128564.html
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в мире, украина, нина южанина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Нина Южанина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Большая потребность": в Раде сделали пугающее для украинцев заявление
Депутат Южанина: Украина нуждается в новой мобилизации из-за потерь