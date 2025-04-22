https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

Очевидец рассказал, как украинские военкомы мобилизовали людей в Угледаре

Очевидец рассказал, как украинские военкомы мобилизовали людей в Угледаре - РИА Новости, 22.04.2025

Очевидец рассказал, как украинские военкомы мобилизовали людей в Угледаре

Военкомы в Угледаре в ДНР мобилизовали местных жителей, которые приходили за гуманитарной помощью и в "центры несокрушимости", чтобы подключиться к бесплатному... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:57:00+03:00

2025-04-22T04:57:00+03:00

2025-04-22T04:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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УГЛЕДАР (ДНР), 22 апр – РИА Новости. Военкомы в Угледаре в ДНР мобилизовали местных жителей, которые приходили за гуманитарной помощью и в "центры несокрушимости", чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi, рассказал РИА Новости житель города по имени Виктор. Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. "Они приехали, гуманитарка... Люди пришли - за жабры в автобус, (кто) помоложе... Приехали ребята, называлось "центр незламності" ("центр несокрушимости"), они в "Векторе" (местный магазин – ред.) машинки стиральные поставили, генераторы привезли. Наш народ потянулся, Wi-Fi провели. Wi-Fi – это ж песня. Без связи сколько. И вот они (представители военкомата – ред.) приехали посмотреть, кто там, что там и как там... Тоже ребят забрали. Все, кого забрали, – никто не вернулся", - сказал Виктор. По его словам, мобилизация в Угледаре проводилась регулярно, а действовали представители военкомата под разными предлогами: от простой проверки документов до постановочных гуманитарных акций.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html

угледар

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угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)