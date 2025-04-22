https://ria.ru/20250422/ufa-2012664585.html
В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери
В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери - РИА Новости, 22.04.2025
В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери
Уфимские полицейские задержали четверых подростков, которые отломили фигуру женщины от скульптуры, посвященной многодетной семье, и пытались ее спрятать,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:40:00+03:00
2025-04-22T09:40:00+03:00
2025-04-22T09:40:00+03:00
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Уфимские полицейские задержали четверых подростков, которые отломили фигуру женщины от скульптуры, посвященной многодетной семье, и пытались ее спрятать, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Речь идет о скульптуре из трех фигур - мужчины, женщины и мальчика, - посвященной многодетной семьи, которая установлена в Уфе на проспекте Октября на остановке "Фирма Мир". В феврале нетрезвый мужчина похищал фигуру мальчика. Он был задержан и пояснял, что унес памятник из-за того, что она стояла криво. Скульптурная композиция была восстановлена. "По предварительным данным, сегодня ночью… проезжая по улице Бессонова, полицейские обратили внимание на молодых людей, трех девушек и одного юношу, которые волокли одну из статуй арт-объекта и, судя по их поведению, пытались спрятать ее", - рассказали в пресс-службе региональной полиции. Правоохранители выяснили, что подростки 2009 и 2006 года рождения сломали памятник и пытались унести его с места происшествия. "Все молодые люди были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся профилактические беседы. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе ведомства. МВД по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовало видео инцидента, снятое на камеру телефона одной из участниц похищения арт-объекта. По кадрам видно, как две девушки отламывают фигуру и волокут ее по тротуару.
https://ria.ru/20241001/statuetka-1975748640.html
https://ria.ru/20241028/venki-1980531348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери
В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери
УФА, 22 апр – РИА Новости. Уфимские полицейские задержали четверых подростков, которые отломили фигуру женщины от скульптуры, посвященной многодетной семье, и пытались ее спрятать, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Речь идет о скульптуре из трех фигур - мужчины, женщины и мальчика, - посвященной многодетной семьи, которая установлена в Уфе
на проспекте Октября на остановке "Фирма Мир".
В феврале нетрезвый мужчина похищал фигуру мальчика. Он был задержан и пояснял, что унес памятник из-за того, что она стояла криво. Скульптурная композиция была восстановлена.
"По предварительным данным, сегодня ночью… проезжая по улице Бессонова, полицейские обратили внимание на молодых людей, трех девушек и одного юношу, которые волокли одну из статуй арт-объекта и, судя по их поведению, пытались спрятать ее", - рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Правоохранители выяснили, что подростки 2009 и 2006 года рождения сломали памятник и пытались унести его с места происшествия.
"Все молодые люди были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся профилактические беседы. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе ведомства.
МВД по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовало видео инцидента, снятое на камеру телефона одной из участниц похищения арт-объекта. По кадрам видно, как две девушки отламывают фигуру и волокут ее по тротуару.