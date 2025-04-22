https://ria.ru/20250422/udary-2012708255.html
В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов
В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов
В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов по гражданским объектам. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:39:00+03:00
2025-04-22T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов по гражданским объектам. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в понедельник разъяснил сложность этой темы. "Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут. Вчера же президент это объяснил. Он говорил, если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить", - сказал Песков.Он добавил, что необходимо понять, готова ли сама Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре."Надо сначала понять, готова ли украинская сторона к этому (к реализации плана о прекращении огня по гражданской инфраструктуре - ред.)", - сказал Песков журналистам.
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киев, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Киев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов
Песков заявил, что в предложении Киева о прекращении ударов есть нюансы
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле рассказали о нюансах предложения Киева о прекращении ударов по гражданским объектам.
В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что Владимир Путин
в понедельник разъяснил сложность этой темы.
"Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут. Вчера же президент это объяснил. Он говорил, если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить", - сказал Песков.
Он добавил, что необходимо понять, готова ли сама Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре.
"Надо сначала понять, готова ли украинская сторона к этому (к реализации плана о прекращении огня по гражданской инфраструктуре - ред.)", - сказал Песков журналистам.