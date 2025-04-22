https://ria.ru/20250422/udar-2012639150.html

В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.04.2025

В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница ранена в результате удара беспилотника ВСУ в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:11:00+03:00

2025-04-22T04:11:00+03:00

2025-04-22T04:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате удара беспилотника ВСУ в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что пострадавшей госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток, добавил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250421/deti-2012627667.html

https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков