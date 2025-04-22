https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012749026.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, назвав того великим мастером, настоящим художником, которого... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:20:00+03:00

2025-04-22T15:20:00+03:00

2025-04-22T15:20:00+03:00

культура

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зураб церетели

михаил мишустин

российская академия художеств

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, назвав того великим мастером, настоящим художником, которого всегда будут помнить, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, а в субботу его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. "Зураб Константинович был человеком редкого таланта, обладал уникальным даром, вписал множество ярких страниц в историю изобразительного искусства. Великий мастер, он в совершенстве владел разными техниками, создал яркие живописные полотна, монументальные ансамбли. Работы Зураба Церетели украшают улицы, площади, музеи и галереи в самых разных частях света, никого не оставляют равнодушными", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что Церетели долгие годы возглавлял Российскую академию художеств, реализовал множество проектов. Он подчеркнул, что благодаря скульптору воссоздавались памятники истории и архитектуры, открывались новые музеи. "Великого скульптора больше нет с нами. Но настоящий художник, каким был Зураб Церетели, остаётся в своих произведениях, в работах своих учеников, в сердцах людей. Мы всегда будем его помнить", - заключил российский премьер.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, тбилиси, зураб церетели, михаил мишустин, российская академия художеств, умер зураб церетели