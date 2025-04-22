Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:20 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012749026.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, назвав того великим мастером, настоящим художником, которого... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:20:00+03:00
2025-04-22T15:20:00+03:00
культура
россия
москва
тбилиси
зураб церетели
михаил мишустин
российская академия художеств
умер зураб церетели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50253/49/502534946_0:93:2688:1605_1920x0_80_0_0_61d8d559211fff2481e3091bddf6f468.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, назвав того великим мастером, настоящим художником, которого всегда будут помнить, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, а в субботу его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. "Зураб Константинович был человеком редкого таланта, обладал уникальным даром, вписал множество ярких страниц в историю изобразительного искусства. Великий мастер, он в совершенстве владел разными техниками, создал яркие живописные полотна, монументальные ансамбли. Работы Зураба Церетели украшают улицы, площади, музеи и галереи в самых разных частях света, никого не оставляют равнодушными", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что Церетели долгие годы возглавлял Российскую академию художеств, реализовал множество проектов. Он подчеркнул, что благодаря скульптору воссоздавались памятники истории и архитектуры, открывались новые музеи. "Великого скульптора больше нет с нами. Но настоящий художник, каким был Зураб Церетели, остаётся в своих произведениях, в работах своих учеников, в сердцах людей. Мы всегда будем его помнить", - заключил российский премьер.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
россия
москва
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50253/49/502534946_20:0:2687:2000_1920x0_80_0_0_d956f0959c790c2f9d9cd861ad3f4ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тбилиси, зураб церетели, михаил мишустин, российская академия художеств, умер зураб церетели
Культура, Россия, Москва, Тбилиси, Зураб Церетели, Михаил Мишустин, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Мишустин назвал Зураба Церетели великим мастером, которого всегда будут помнить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗураб Церетели
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Зураб Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, назвав того великим мастером, настоящим художником, которого всегда будут помнить, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, а в субботу его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.
«
"Зураб Константинович был человеком редкого таланта, обладал уникальным даром, вписал множество ярких страниц в историю изобразительного искусства. Великий мастер, он в совершенстве владел разными техниками, создал яркие живописные полотна, монументальные ансамбли. Работы Зураба Церетели украшают улицы, площади, музеи и галереи в самых разных частях света, никого не оставляют равнодушными", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что Церетели долгие годы возглавлял Российскую академию художеств, реализовал множество проектов. Он подчеркнул, что благодаря скульптору воссоздавались памятники истории и архитектуры, открывались новые музеи.
"Великого скульптора больше нет с нами. Но настоящий художник, каким был Зураб Церетели, остаётся в своих произведениях, в работах своих учеников, в сердцах людей. Мы всегда будем его помнить", - заключил российский премьер.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
Вчера, 12:17
 
КультураРоссияМоскваТбилисиЗураб ЦеретелиМихаил МишустинРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала