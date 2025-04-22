Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Путин назвал Церетели выдающимся представителем многонациональной культуры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.
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