https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:49:00+03:00

2025-04-22T14:49:00+03:00

2025-04-22T14:53:00+03:00

культура

зураб церетели

владимир путин

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", - говорится в сообщении.Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зураб церетели, владимир путин, умер зураб церетели