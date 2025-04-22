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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:49 22.04.2025 (обновлено: 14:53 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:49:00+03:00
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культура
зураб церетели
владимир путин
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", - говорится в сообщении.Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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зураб церетели, владимир путин, умер зураб церетели
Культура, Зураб Церетели, Владимир Путин, Умер Зураб Церетели
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Путин назвал Церетели выдающимся представителем многонациональной культуры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
Вчера, 12:17
 
КультураЗураб ЦеретелиВладимир ПутинУмер Зураб Церетели
 
 
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