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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:39 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012720419.html
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели непревзойденным мастером живописи и... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:39:00+03:00
2025-04-22T13:39:00+03:00
культура
россия
сергей лавров
зураб церетели
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели непревзойденным мастером живописи и скульптуры, произведения которого обогатили мировое искусство. "С глубоким прискорбием узнал о кончине Зураба Константиновича Церетели. Непревзойденный мастер живописи и скульптуры, Зураб Константинович создал великое множество произведений, которые не просто стали частью культурного наследия нашей страны, но и обогатили сокровищницу мирового искусства", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте МИД РФ. Министр отметил, что усилия Церетели по воспитанию новых деятелей искусства получили признание, его заслуги перед родиной "снискали глубокое уважение в обществе, непререкаемый авторитет среди коллег, удостоены самыми высокими наградами". "На Смоленской площади всегда ценили вклад Зураба Константиновича в продвижение позиций отечественной культуры за рубежом, развитие международных гуманитарных обменов в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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россия, сергей лавров, зураб церетели, умер зураб церетели
Культура, Россия, Сергей Лавров, Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Лавров назвал Церетели непревзойденным мастером живописи и культуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели непревзойденным мастером живописи и скульптуры, произведения которого обогатили мировое искусство.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Зураба Константиновича Церетели. Непревзойденный мастер живописи и скульптуры, Зураб Константинович создал великое множество произведений, которые не просто стали частью культурного наследия нашей страны, но и обогатили сокровищницу мирового искусства", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
Вчера, 12:17
Министр отметил, что усилия Церетели по воспитанию новых деятелей искусства получили признание, его заслуги перед родиной "снискали глубокое уважение в обществе, непререкаемый авторитет среди коллег, удостоены самыми высокими наградами".
"На Смоленской площади всегда ценили вклад Зураба Константиновича в продвижение позиций отечественной культуры за рубежом, развитие международных гуманитарных обменов в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами", - подчеркнул Лавров.
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу
Вчера, 13:29
 
КультураРоссияСергей ЛавровЗураб ЦеретелиУмер Зураб Церетели
 
 
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