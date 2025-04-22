https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012720419.html

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели непревзойденным мастером живописи и... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:39:00+03:00

2025-04-22T13:39:00+03:00

2025-04-22T13:39:00+03:00

культура

россия

сергей лавров

зураб церетели

умер зураб церетели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012659480_0:246:3094:1986_1920x0_80_0_0_2126876e53ad868eebb760366e20bcf0.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели непревзойденным мастером живописи и скульптуры, произведения которого обогатили мировое искусство. "С глубоким прискорбием узнал о кончине Зураба Константиновича Церетели. Непревзойденный мастер живописи и скульптуры, Зураб Константинович создал великое множество произведений, которые не просто стали частью культурного наследия нашей страны, но и обогатили сокровищницу мирового искусства", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте МИД РФ. Министр отметил, что усилия Церетели по воспитанию новых деятелей искусства получили признание, его заслуги перед родиной "снискали глубокое уважение в обществе, непререкаемый авторитет среди коллег, удостоены самыми высокими наградами". "На Смоленской площади всегда ценили вклад Зураба Константиновича в продвижение позиций отечественной культуры за рубежом, развитие международных гуманитарных обменов в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012718342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, зураб церетели, умер зураб церетели