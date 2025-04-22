Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
Лавров назвал Церетели непревзойденным мастером живописи и культуры
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели непревзойденным мастером живописи и скульптуры, произведения которого обогатили мировое искусство.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Зураба Константиновича Церетели. Непревзойденный мастер живописи и скульптуры, Зураб Константинович создал великое множество произведений, которые не просто стали частью культурного наследия нашей страны, но и обогатили сокровищницу мирового искусства", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.
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Министр отметил, что усилия Церетели по воспитанию новых деятелей искусства получили признание, его заслуги перед родиной "снискали глубокое уважение в обществе, непререкаемый авторитет среди коллег, удостоены самыми высокими наградами".
"На Смоленской площади всегда ценили вклад Зураба Константиновича в продвижение позиций отечественной культуры за рубежом, развитие международных гуманитарных обменов в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами", - подчеркнул Лавров.
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