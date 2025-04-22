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Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу - РИА Новости, 22.04.2025
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13:29 22.04.2025 (обновлено: 13:56 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012718342.html
Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу
Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу - РИА Новости, 22.04.2025
Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу
Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его помощник Сергей... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:29:00+03:00
2025-04-22T13:56:00+03:00
тбилиси
москва
зураб церетели
петр i
российская академия художеств
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. "Похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Российской Академии художеств подтвердили РИА Новости время и дату похорон художника."Похороны состоятся 26 апреля в 14.00 в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей (Проспект А. Церетели, 42)", - говорится в сообщении.Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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тбилиси, москва, зураб церетели, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели
Тбилиси, Москва, Зураб Церетели, Петр I, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу

Церетели в субботу похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
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"Похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Российской Академии художеств подтвердили РИА Новости время и дату похорон художника.
"Похороны состоятся 26 апреля в 14.00 в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей (Проспект А. Церетели, 42)", - говорится в сообщении.
Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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ТбилисиМоскваЗураб ЦеретелиПетр IРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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