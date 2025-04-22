Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу
Церетели в субботу похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца.
Биография Зураба Церетели
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"Похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Российской Академии художеств подтвердили РИА Новости время и дату похорон художника.
"Похороны состоятся 26 апреля в 14.00 в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей (Проспект А. Церетели, 42)", - говорится в сообщении.
Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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