https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012718342.html

Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу

Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу - РИА Новости, 22.04.2025

Похороны Церетели пройдут в Тбилиси в субботу

Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его помощник Сергей... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:29:00+03:00

2025-04-22T13:29:00+03:00

2025-04-22T13:56:00+03:00

тбилиси

москва

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российская академия художеств

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. "Похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Российской Академии художеств подтвердили РИА Новости время и дату похорон художника."Похороны состоятся 26 апреля в 14.00 в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей (Проспект А. Церетели, 42)", - говорится в сообщении.Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тбилиси, москва, зураб церетели, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели