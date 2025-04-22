https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012714372.html
Помощник Церетели рассказал, когда пройдет прощание со скульптором
Помощник Церетели рассказал, когда пройдет прощание со скульптором - РИА Новости, 22.04.2025
Помощник Церетели рассказал, когда пройдет прощание со скульптором
Прощание с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели, которое пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, начнется в 12.00 мск, сообщил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:09:00+03:00
2025-04-22T13:09:00+03:00
2025-04-22T13:25:00+03:00
культура
москва
зураб церетели
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Прощание с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели, которое пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, начнется в 12.00 мск, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца."В 12 начнется и допоздна", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о времени прощания с художником.Позже его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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РИА Новости
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москва, зураб церетели, умер зураб церетели
Культура, Москва, Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели
Помощник Церетели рассказал, когда пройдет прощание со скульптором
Прощание с Церетели начнется 23 апреля в 12:00 в храме Христа Спасителя в Москве