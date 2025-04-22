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В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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Культура
 
12:01 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012696373.html
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели
Памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:01:00+03:00
2025-04-22T12:01:00+03:00
культура
ярославль
ярославская область
зураб церетели
екатерина ii
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник. Выражая в своем Telegram-канале соболезнования в связи с кончиной знаменитого скульптора, Евраев отметил, что в Ярославской области установлено несколько работ Церетели. Так, скульптор к 1000-летию Ярославля преподнес в дар бронзовый символ города – скульптуру медведя. В Борисоглебском установлены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету. "В этом году в Ярославле запланирована установка памятника императрице Екатерине II, который также создал знаменитый скульптор. Он регулярно приезжал в наш регион с выставками и мастер-классами. Одним из первых поддержал нашу инициативу о переименовании Ростова Великого. Зураб Константинович до последнего работал и создавал шедевры", - написал ярославский губернатор.
https://realty.ria.ru/20250422/tsereteli-2012683656.html
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ярославль, ярославская область, зураб церетели, екатерина ii, михаил евраев
Культура, Ярославль, Ярославская область, Зураб Церетели, Екатерина II, Михаил Евраев
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели

Памятник Екатерине II, созданный Церетели, установят в Ярославле в 2025 году

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник.
Выражая в своем Telegram-канале соболезнования в связи с кончиной знаменитого скульптора, Евраев отметил, что в Ярославской области установлено несколько работ Церетели. Так, скульптор к 1000-летию Ярославля преподнес в дар бронзовый символ города – скульптуру медведя. В Борисоглебском установлены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету.
"В этом году в Ярославле запланирована установка памятника императрице Екатерине II, который также создал знаменитый скульптор. Он регулярно приезжал в наш регион с выставками и мастер-классами. Одним из первых поддержал нашу инициативу о переименовании Ростова Великого. Зураб Константинович до последнего работал и создавал шедевры", - написал ярославский губернатор.
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Масштаб и грандиозность: самые знаменитые памятники Зураба Церетели
11:46
 
КультураЯрославльЯрославская областьЗураб ЦеретелиЕкатерина IIМихаил Евраев
 
 
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