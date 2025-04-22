https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012696373.html
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели
Памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:01:00+03:00
2025-04-22T12:01:00+03:00
2025-04-22T12:01:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник. Выражая в своем Telegram-канале соболезнования в связи с кончиной знаменитого скульптора, Евраев отметил, что в Ярославской области установлено несколько работ Церетели. Так, скульптор к 1000-летию Ярославля преподнес в дар бронзовый символ города – скульптуру медведя. В Борисоглебском установлены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету. "В этом году в Ярославле запланирована установка памятника императрице Екатерине II, который также создал знаменитый скульптор. Он регулярно приезжал в наш регион с выставками и мастер-классами. Одним из первых поддержал нашу инициативу о переименовании Ростова Великого. Зураб Константинович до последнего работал и создавал шедевры", - написал ярославский губернатор.
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ярославль, ярославская область, зураб церетели, екатерина ii, михаил евраев
Культура, Ярославль, Ярославская область, Зураб Церетели, Екатерина II, Михаил Евраев
В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели
Памятник Екатерине II, созданный Церетели, установят в Ярославле в 2025 году