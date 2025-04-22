https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012687886.html

Церетели похоронят в Тбилиси

Церетели похоронят в Тбилиси - РИА Новости, 22.04.2025

Церетели похоронят в Тбилиси

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его внук и вице-президент... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:27:00+03:00

2025-04-22T11:27:00+03:00

2025-04-22T11:30:00+03:00

культура

тбилиси

зураб церетели

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптора Зураба Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его внук и вице-президент Российской Академии художеств Василий Церетели.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца."Похороны будут в Дидубийском пантеоне в Грузии, где похоронена супруга", - сказал внук художника.Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году.Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012682986.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012678678.html

тбилиси

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тбилиси, зураб церетели, умер зураб церетели