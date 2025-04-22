Прощание с Церетели пройдет в среду в Москве
Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве
Скульптор, художник Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Прощание с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил РИА Новости его внук и вице-президент Российской Академии художеств Василий Церетели.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник.
"Прощание планируется завтра. Я думаю, что это будет храм Христа Спасителя. Но как только все патриарх утвердит", - сказал он.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".