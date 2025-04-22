https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012681167.html

Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели

Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели

Народный артист России Николай Цискаридзе назвал уход из жизни народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели печальной... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:05:00+03:00

2025-04-22T11:05:00+03:00

2025-04-22T11:05:00+03:00

культура

россия

зураб церетели

николай цискаридзе

андрей вознесенский

российская академия художеств

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе назвал уход из жизни народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели печальной вестью. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. "Пришла печальная весть, не стало художника-монументалиста, скульптора, педагога - Зураба Церетели. Ему был 91 год… Светлая добрая память!", - написал он в своем Telegram-канале. Цискаридзе поделился фотографией, на которой изображен памятник братству народов, истории и языку. Колонну монумента высотой более 40 метров проектировали Церетели и поэт, архитектор Андрей Вознесенский. "В основании монумента находятся металлические свитки с текстами Георгиевского трактата и стихами Руставели, Симонова, Лермонтова, Пушкина, Чавчавадзе, Пастернака", - добавил артист.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012656776.html

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россия, зураб церетели, николай цискаридзе, андрей вознесенский, российская академия художеств