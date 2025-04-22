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Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:05 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012681167.html
Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели
Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели
Народный артист России Николай Цискаридзе назвал уход из жизни народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели печальной... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:05:00+03:00
2025-04-22T11:05:00+03:00
культура
россия
зураб церетели
николай цискаридзе
андрей вознесенский
российская академия художеств
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе назвал уход из жизни народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели печальной вестью. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. "Пришла печальная весть, не стало художника-монументалиста, скульптора, педагога - Зураба Церетели. Ему был 91 год… Светлая добрая память!", - написал он в своем Telegram-канале. Цискаридзе поделился фотографией, на которой изображен памятник братству народов, истории и языку. Колонну монумента высотой более 40 метров проектировали Церетели и поэт, архитектор Андрей Вознесенский. "В основании монумента находятся металлические свитки с текстами Георгиевского трактата и стихами Руставели, Симонова, Лермонтова, Пушкина, Чавчавадзе, Пастернака", - добавил артист.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012656776.html
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россия, зураб церетели, николай цискаридзе, андрей вознесенский, российская академия художеств
Культура, Россия, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Андрей Вознесенский, Российская академия художеств
Цискаридзе выразил соболезнования после смерти Церетели

Цискаридзе назвал смерть Церетели печальной вестью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗураб Церетели
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе назвал уход из жизни народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели печальной вестью.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Захарова назвала Церетели художником с мировым именем
09:22
"Пришла печальная весть, не стало художника-монументалиста, скульптора, педагога - Зураба Церетели. Ему был 91 год… Светлая добрая память!", - написал он в своем Telegram-канале.
Цискаридзе поделился фотографией, на которой изображен памятник братству народов, истории и языку. Колонну монумента высотой более 40 метров проектировали Церетели и поэт, архитектор Андрей Вознесенский.
"В основании монумента находятся металлические свитки с текстами Георгиевского трактата и стихами Руставели, Симонова, Лермонтова, Пушкина, Чавчавадзе, Пастернака", - добавил артист.
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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КультураРоссияЗураб ЦеретелиНиколай ЦискаридзеАндрей ВознесенскийРоссийская академия художеств
 
 
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