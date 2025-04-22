https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012673895.html

Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели

Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели

Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:30:00+03:00

2025-04-22T10:30:00+03:00

2025-04-22T10:39:00+03:00

культура

зураб церетели

умер зураб церетели

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели отметила, что он был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений.Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Ушел из жизни выдающийся мастер, народный художник СССР и Российской Федерации, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели… Зураб Константинович был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений. Его энергия, преданность культуре и неутомимая созидательная воля снискали заслуженное уважение коллег и учеников", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Любимовой, Церетели был ярчайшей личностью, его имя связано с развитием отечественного и мирового монументального и художественного искусства. Творческое наследие Церетели стало неотъемлемой частью культурного облика современности, воплощением патриотизма, силы духа и любви к искусству."Память о Зурабе Константиновиче навсегда останется в истории русской культуры, в сердцах всех, кто имел честь знать его лично, работать рядом, соприкасаться с его искусством. Искренние соболезнования родным и близким Зураба Константиновича. Светлая память!" - написала министр.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012656776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зураб церетели, умер зураб церетели, россия