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Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:30 22.04.2025 (обновлено: 10:39 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012673895.html
Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели
Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели
Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:30:00+03:00
2025-04-22T10:39:00+03:00
культура
зураб церетели
умер зураб церетели
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели отметила, что он был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений.Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Ушел из жизни выдающийся мастер, народный художник СССР и Российской Федерации, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели… Зураб Константинович был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений. Его энергия, преданность культуре и неутомимая созидательная воля снискали заслуженное уважение коллег и учеников", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Любимовой, Церетели был ярчайшей личностью, его имя связано с развитием отечественного и мирового монументального и художественного искусства. Творческое наследие Церетели стало неотъемлемой частью культурного облика современности, воплощением патриотизма, силы духа и любви к искусству."Память о Зурабе Константиновиче навсегда останется в истории русской культуры, в сердцах всех, кто имел честь знать его лично, работать рядом, соприкасаться с его искусством. Искренние соболезнования родным и близким Зураба Константиновича. Светлая память!" - написала министр.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012656776.html
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зураб церетели, умер зураб церетели, россия
Культура, Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели, Россия
Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели

Любимова назвала Церетели просветителем и вдохновителем поколений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели отметила, что он был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник.
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
08:58
"Ушел из жизни выдающийся мастер, народный художник СССР и Российской Федерации, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели… Зураб Константинович был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений. Его энергия, преданность культуре и неутомимая созидательная воля снискали заслуженное уважение коллег и учеников", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Любимовой, Церетели был ярчайшей личностью, его имя связано с развитием отечественного и мирового монументального и художественного искусства. Творческое наследие Церетели стало неотъемлемой частью культурного облика современности, воплощением патриотизма, силы духа и любви к искусству.
"Память о Зурабе Константиновиче навсегда останется в истории русской культуры, в сердцах всех, кто имел честь знать его лично, работать рядом, соприкасаться с его искусством. Искренние соболезнования родным и близким Зураба Константиновича. Светлая память!" - написала министр.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Захарова назвала Церетели художником с мировым именем
09:22
 
КультураЗураб ЦеретелиУмер Зураб ЦеретелиРоссия
 
 
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