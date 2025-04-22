Любимова выразила соболезнования после смерти Церетели
Любимова назвала Церетели просветителем и вдохновителем поколений
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели отметила, что он был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник.
"Ушел из жизни выдающийся мастер, народный художник СССР и Российской Федерации, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели… Зураб Константинович был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений. Его энергия, преданность культуре и неутомимая созидательная воля снискали заслуженное уважение коллег и учеников", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Любимовой, Церетели был ярчайшей личностью, его имя связано с развитием отечественного и мирового монументального и художественного искусства. Творческое наследие Церетели стало неотъемлемой частью культурного облика современности, воплощением патриотизма, силы духа и любви к искусству.
"Память о Зурабе Константиновиче навсегда останется в истории русской культуры, в сердцах всех, кто имел честь знать его лично, работать рядом, соприкасаться с его искусством. Искренние соболезнования родным и близким Зураба Константиновича. Светлая память!" - написала министр.