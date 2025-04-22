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Захарова назвала Церетели художником с мировым именем - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:22 22.04.2025 (обновлено: 09:33 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012656776.html
Захарова назвала Церетели художником с мировым именем
Захарова назвала Церетели художником с мировым именем - РИА Новости, 22.04.2025
Захарова назвала Церетели художником с мировым именем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели заявила,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:22:00+03:00
2025-04-22T09:33:00+03:00
культура
зураб церетели
мария захарова
умер зураб церетели
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели заявила, что он был художником с мировым именем, настоящим народным дипломатом.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат", - написала Захарова.Она выразила соболезнования родным и близким."Именно так он воспринимал всех людей. Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал. Умел любить, умел дарить любовь. Молимся за упокой его души в эти пасхальные дни", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
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зураб церетели, мария захарова, умер зураб церетели, россия
Культура, Зураб Церетели, Мария Захарова, Умер Зураб Церетели, Россия
Захарова назвала Церетели художником с мировым именем

Захарова назвала Церетели художником с мировым именем и народным дипломатом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели заявила, что он был художником с мировым именем, настоящим народным дипломатом.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник.
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Названа причина смерти Церетели
09:00
"Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат", - написала Захарова.
Она выразила соболезнования родным и близким.
"Именно так он воспринимал всех людей. Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал. Умел любить, умел дарить любовь. Молимся за упокой его души в эти пасхальные дни", - подчеркнула Захарова.
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КультураЗураб ЦеретелиМария ЗахароваУмер Зураб ЦеретелиРоссия
 
 
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