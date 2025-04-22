https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012656776.html

Захарова назвала Церетели художником с мировым именем

Захарова назвала Церетели художником с мировым именем - РИА Новости, 22.04.2025

Захарова назвала Церетели художником с мировым именем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели заявила,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:22:00+03:00

2025-04-22T09:22:00+03:00

2025-04-22T09:33:00+03:00

культура

зураб церетели

мария захарова

умер зураб церетели

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели заявила, что он был художником с мировым именем, настоящим народным дипломатом.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат", - написала Захарова.Она выразила соболезнования родным и близким."Именно так он воспринимал всех людей. Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал. Умел любить, умел дарить любовь. Молимся за упокой его души в эти пасхальные дни", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зураб церетели, мария захарова, умер зураб церетели, россия