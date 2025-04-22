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Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:58 22.04.2025 (обновлено: 11:15 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора - РИА Новости, 22.04.2025
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:58:00+03:00
2025-04-22T11:15:00+03:00
культура
зураб церетели
россия
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. "Да, сегодня в полвторого ночи", - сказал собеседник агентства, подтверждая информацию о смерти скульптора. Время и место прощания пока неизвестны, добавил он.
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зураб церетели, россия, умер зураб церетели
Культура, Зураб Церетели, Россия, Умер Зураб Церетели
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора

Зураб Церетели умер в ночь на вторник в 1:30 на 92-ом году жизни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.
«
"Да, сегодня в полвторого ночи", - сказал собеседник агентства, подтверждая информацию о смерти скульптора.
Время и место прощания пока неизвестны, добавил он.
 
КультураЗураб ЦеретелиРоссияУмер Зураб Церетели
 
 
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