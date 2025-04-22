https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора - РИА Новости, 22.04.2025
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:58:00+03:00
2025-04-22T08:58:00+03:00
2025-04-22T11:15:00+03:00
культура
зураб церетели
россия
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. "Да, сегодня в полвторого ночи", - сказал собеседник агентства, подтверждая информацию о смерти скульптора. Время и место прощания пока неизвестны, добавил он.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зураб церетели, россия, умер зураб церетели
Культура, Зураб Церетели, Россия, Умер Зураб Церетели
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
Зураб Церетели умер в ночь на вторник в 1:30 на 92-ом году жизни