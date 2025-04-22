https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html

Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора

Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора - РИА Новости, 22.04.2025

Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора

Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:58:00+03:00

2025-04-22T08:58:00+03:00

2025-04-22T11:15:00+03:00

культура

зураб церетели

россия

умер зураб церетели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918754628_41:408:2956:2048_1920x0_80_0_0_c41a1554a6ad9e90a936a09e72ead2cd.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер в ночь на вторник, информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. "Да, сегодня в полвторого ночи", - сказал собеседник агентства, подтверждая информацию о смерти скульптора. Время и место прощания пока неизвестны, добавил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зураб церетели, россия, умер зураб церетели