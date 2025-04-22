https://ria.ru/20250422/tropy-2012803966.html

Свыше 90 "опасных" троп к ж/д путям устранили в Московской области

Свыше 90 "опасных" троп к ж/д путям устранили в Московской области - РИА Новости, 22.04.2025

Свыше 90 "опасных" троп к ж/д путям устранили в Московской области

Более 90 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:49:00+03:00

2025-04-22T17:49:00+03:00

2025-04-22T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 90 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что наибольший объем работ провели в Люберцах, здесь устранили 12 троп. "Продолжаем проводить работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона на железнодорожной инфраструктуре. Так, с начала этого года специалисты оборудовали свыше 300 метров ограждений вдоль ж/д путей, из них 110 метров — железобетонных, таким образом устранив более 90 "опасных" троп в 22 городских округах", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что данная мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. С начала года на железной дороге Московской области зафиксировано 58 смертельных случаев, и 25 из них произошли именно при переходе путей по "опасным" тропам. Чтобы повысить безопасность на железной дороге области, помимо ликвидации троп и установки металлических и железобетонных ограждений, фиксируют нарушения правил перехода камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, для борьбы с "зайцами" наносят специальные красящие средства по краю платформ. Среди капитальных мер – строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.

https://ria.ru/20250422/vodokanal-2012794727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы