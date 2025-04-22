https://ria.ru/20250422/trevoga-2012668733.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.04.2025

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:52:00+03:00

2025-04-22T09:52:00+03:00

2025-04-22T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области зазвучала в 09.32. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины