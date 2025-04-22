https://ria.ru/20250422/tramp-2012815430.html

Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху

Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху - РИА Новости, 22.04.2025

Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:33:00+03:00

2025-04-22T18:33:00+03:00

2025-04-22T18:33:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в том числе торговлю и Иран. "Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и т.д.", – написал американский президент.Трамп добавил, что разговор прошел "очень хорошо". "Мы на одной стороне по всем вопросам", - отметил он.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009912900.html

израиль

иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана