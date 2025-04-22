https://ria.ru/20250422/tramp-2012815430.html
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху - РИА Новости, 22.04.2025
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:33:00+03:00
2025-04-22T18:33:00+03:00
2025-04-22T18:33:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7add09b390110230b2fdc47097861492.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в том числе торговлю и Иран. "Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и т.д.", – написал американский президент.Трамп добавил, что разговор прошел "очень хорошо". "Мы на одной стороне по всем вопросам", - отметил он.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009912900.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f83b6fc84ba43fe8d4582bb32b5301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху Иран и торговлю