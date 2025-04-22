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Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху - РИА Новости, 22.04.2025
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18:33 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tramp-2012815430.html
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху - РИА Новости, 22.04.2025
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:33:00+03:00
2025-04-22T18:33:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в том числе торговлю и Иран. &quot;Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и т.д.&quot;, – написал американский президент.Трамп добавил, что разговор прошел "очень хорошо". "Мы на одной стороне по всем вопросам", - отметил он.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009912900.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху

Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху Иран и торговлю

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что провел очень хороший разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры стран обсудили в том числе торговлю и Иран.
«

"Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и т.д.", – написал американский президент.

Трамп добавил, что разговор прошел "очень хорошо".
«
"Мы на одной стороне по всем вопросам", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху
7 апреля, 22:21
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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