https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html
"В течение трех дней". Трамп сделал заявление, отвечая на вопрос о Крыме
"В течение трех дней". Трамп сделал заявление, отвечая на вопрос о Крыме - РИА Новости, 22.04.2025
"В течение трех дней". Трамп сделал заявление, отвечая на вопрос о Крыме
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о признании Украиной Крыма российской территорией, пообещал представить свой мирный план по Украине... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:23:00+03:00
2025-04-22T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о признании Украиной Крыма российской территорией, пообещал представить свой мирный план по Украине через три дня, видео момента опубликовала газета New York Post."Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. <…> Посмотрим, как все пойдет", — заявил Трамп.Также газета во вторник со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации писала, что план Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня.Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
https://ria.ru/20250422/zelenskiy-2012668865.html
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В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО
"В течение трех дней". Трамп сделал заявление, отвечая на вопрос о Крыме
Трамп пообещал представить свой план через три дня, отвечая на вопрос о Крыме