https://ria.ru/20250422/tramp-2012654999.html

На Западе рассказали, почему Трамп хочет поладить с Россией

На Западе рассказали, почему Трамп хочет поладить с Россией - РИА Новости, 22.04.2025

На Западе рассказали, почему Трамп хочет поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:10:00+03:00

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2025-04-22T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Трамп стремится к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на Земле. У нее огромные запасы полезных ископаемых и самые большие претензии на Арктику", — указал Малинен.Накануне Responsible Statecraft писал, что США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине.Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в прошлое воскресенье заявил, что надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.

https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html

https://ria.ru/20250421/krym-2012534904.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, туомас малинен, дональд трамп