https://ria.ru/20250422/tramp-2012645485.html

Трамп столкнулся с неожиданной проблемой

Трамп столкнулся с неожиданной проблемой - РИА Новости, 22.04.2025

Трамп столкнулся с неожиданной проблемой

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимума в 42% после его вступления в должность, пишет Reuters со ссылкой на совместное... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T06:13:00+03:00

2025-04-22T06:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимума в 42% после его вступления в должность, пишет Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos."Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента, по сравнению с 43%", — говорится в материале.При этом отмечается, что сразу после инаугурации работу Трампа на посту главы государства одобряли 47% опрошенных.Согласно исследованию, примерно 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, согласились с тем, что Америка теряет доверие на мировой арене. Причиной тому может служить агрессивная политика главы Белого дома и обеспокоенность среди американцев по поводу усилий Трампа по расширению власти, пояснило агентство.Согласно опросу Gallup, проведенному во время его первого президентского срока, политику американского лидера одобряли 41%. Этот показатель был на 19% ниже, чем у глав Белого дома после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952-го по 2020 год в первом квартале их срока составлял 60%.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012634678.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп