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Трамп столкнулся с неожиданной проблемой - РИА Новости, 22.04.2025
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06:13 22.04.2025 (обновлено: 08:16 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tramp-2012645485.html
Трамп столкнулся с неожиданной проблемой
Трамп столкнулся с неожиданной проблемой - РИА Новости, 22.04.2025
Трамп столкнулся с неожиданной проблемой
Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимума в 42% после его вступления в должность, пишет Reuters со ссылкой на совместное... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:13:00+03:00
2025-04-22T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимума в 42% после его вступления в должность, пишет Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos."Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента, по сравнению с 43%", — говорится в материале.При этом отмечается, что сразу после инаугурации работу Трампа на посту главы государства одобряли 47% опрошенных.Согласно исследованию, примерно 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, согласились с тем, что Америка теряет доверие на мировой арене. Причиной тому может служить агрессивная политика главы Белого дома и обеспокоенность среди американцев по поводу усилий Трампа по расширению власти, пояснило агентство.Согласно опросу Gallup, проведенному во время его первого президентского срока, политику американского лидера одобряли 41%. Этот показатель был на 19% ниже, чем у глав Белого дома после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952-го по 2020 год в первом квартале их срока составлял 60%.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634678.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп столкнулся с неожиданной проблемой

Reuters: рейтинг Трампа достиг минимума в 42% после вступления в должность

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимума в 42% после его вступления в должность, пишет Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos.
"Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента, по сравнению с 43%", — говорится в материале.
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При этом отмечается, что сразу после инаугурации работу Трампа на посту главы государства одобряли 47% опрошенных.
Согласно исследованию, примерно 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, согласились с тем, что Америка теряет доверие на мировой арене. Причиной тому может служить агрессивная политика главы Белого дома и обеспокоенность среди американцев по поводу усилий Трампа по расширению власти, пояснило агентство.
Согласно опросу Gallup, проведенному во время его первого президентского срока, политику американского лидера одобряли 41%. Этот показатель был на 19% ниже, чем у глав Белого дома после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952-го по 2020 год в первом квартале их срока составлял 60%.
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