https://ria.ru/20250422/tramp-2012634678.html

Трампу не следует баллотироваться на третий срок, считают американцы

Трампу не следует баллотироваться на третий срок, считают американцы - РИА Новости, 22.04.2025

Трампу не следует баллотироваться на третий срок, считают американцы

Три четверти американцев считают, что президенту США Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок, следует из данных опроса агентства Рейтер и... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:03:00+03:00

2025-04-22T02:03:00+03:00

2025-04-22T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Три четверти американцев считают, что президенту США Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок, следует из данных опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, три четверти респондентов заявили, что Трампу не следует баллотироваться на третий президентский срок. Кроме того, 59% опрошенных заявили, что США теряют авторитет на мировой арене. Опрос проводился шесть дней, в нем приняли участие 4306 совершеннолетних граждан США, погрешность составила 2 процентных пункта. Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. Трамп, в свою очередь, потребовал агентство вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности от министерства обороны, о чем он заявил в соцсети Truth Social. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения. Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.

https://ria.ru/20250421/tramp-2012582996.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, франклин рузвельт