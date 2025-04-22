Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию - РИА Новости, 22.04.2025
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию
Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы не могут каждому депортируемому мигранту дать возможность оспорить решение в суде, так как это "займет 200... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:59:00+03:00
2025-04-22T01:59:00+03:00
в мире
сша
сальвадор
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_322:0:2688:1331_1920x0_80_0_0_af21cb7aa01cf3c8d0194ab04c04c5dc.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы не могут каждому депортируемому мигранту дать возможность оспорить решение в суде, так как это "займет 200 лет". "Я делаю то, для чего меня избрали, депортирую преступников из нашей страны, но суды, похоже, не хотят, чтобы я это делал... Мы не можем устроить суд над каждым, потому что на это уйдет, без преувеличения, 200 лет. Нам понадобятся сотни тысяч судов для сотен тысяч нелегалов, которых мы высылаем из страны. Такое невозможно сделать. В какой нелепой ситуации мы находимся", - говорится в публикации Трампа в его соцсети Truth Social. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Верховный суд США ранее потребовал от администрации Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора подозреваемого в преступлениях Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
https://ria.ru/20250410/ssha-2010526137.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2009931981.html
сша
сальвадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_cc788958e88e49503afe99995964e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сальвадор, дональд трамп
В мире, США, Сальвадор, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию

Трамп: США не могут дать возможность каждому мигранту оспорить депортацию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы не могут каждому депортируемому мигранту дать возможность оспорить решение в суде, так как это "займет 200 лет".
"Я делаю то, для чего меня избрали, депортирую преступников из нашей страны, но суды, похоже, не хотят, чтобы я это делал... Мы не можем устроить суд над каждым, потому что на это уйдет, без преувеличения, 200 лет. Нам понадобятся сотни тысяч судов для сотен тысяч нелегалов, которых мы высылаем из страны. Такое невозможно сделать. В какой нелепой ситуации мы находимся", - говорится в публикации Трампа в его соцсети Truth Social.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
10 апреля, 16:43
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Верховный суд США ранее потребовал от администрации Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора подозреваемого в преступлениях Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Белый дом прокомментировал разрешение депортаций Верховным судом США
8 апреля, 04:53
 
В миреСШАСальвадорДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала