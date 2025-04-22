https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html

Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию

Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию - РИА Новости, 22.04.2025

Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы не могут каждому депортируемому мигранту дать возможность оспорить решение в суде, так как это "займет 200... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:59:00+03:00

2025-04-22T01:59:00+03:00

2025-04-22T01:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы не могут каждому депортируемому мигранту дать возможность оспорить решение в суде, так как это "займет 200 лет". "Я делаю то, для чего меня избрали, депортирую преступников из нашей страны, но суды, похоже, не хотят, чтобы я это делал... Мы не можем устроить суд над каждым, потому что на это уйдет, без преувеличения, 200 лет. Нам понадобятся сотни тысяч судов для сотен тысяч нелегалов, которых мы высылаем из страны. Такое невозможно сделать. В какой нелепой ситуации мы находимся", - говорится в публикации Трампа в его соцсети Truth Social. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Верховный суд США ранее потребовал от администрации Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора подозреваемого в преступлениях Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.

https://ria.ru/20250410/ssha-2010526137.html

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