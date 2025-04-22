https://ria.ru/20250422/torgi-2012722942.html

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 22.04.2025

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:54:00+03:00

2025-04-22T13:54:00+03:00

2025-04-22T14:27:00+03:00

экономика

московская биржа

москва

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке."Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — сообщила площадка.Это произошло в 13:48. Как пояснила Мосбиржа, причиной стала выявленная конфигурационная ошибка на сетевом оборудовании.В 14:20 торги возобновились. Промежуточный клиринг состоится в 14:30.На остальных рынках Московской биржи — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — работа шла в штатном режиме.

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москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, москва