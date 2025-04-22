https://ria.ru/20250422/torgi-2012722942.html
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 22.04.2025
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:54:00+03:00
2025-04-22T13:54:00+03:00
2025-04-22T14:27:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке."Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — сообщила площадка.Это произошло в 13:48. Как пояснила Мосбиржа, причиной стала выявленная конфигурационная ошибка на сетевом оборудовании.В 14:20 торги возобновились. Промежуточный клиринг состоится в 14:30.На остальных рынках Московской биржи — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — работа шла в штатном режиме.
https://ria.ru/20250422/zoloto-2012649043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке.
"Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — сообщила площадка.
Это произошло в 13:48. Как пояснила Мосбиржа
, причиной стала выявленная конфигурационная ошибка на сетевом оборудовании.
В 14:20 торги возобновились. Промежуточный клиринг состоится в 14:30.
На остальных рынках Московской биржи — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — работа шла в штатном режиме.