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Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 22.04.2025
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13:54 22.04.2025 (обновлено: 14:27 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/torgi-2012722942.html
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 22.04.2025
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:54:00+03:00
2025-04-22T14:27:00+03:00
экономика
московская биржа
москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке."Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — сообщила площадка.Это произошло в 13:48. Как пояснила Мосбиржа, причиной стала выявленная конфигурационная ошибка на сетевом оборудовании.В 14:20 торги возобновились. Промежуточный клиринг состоится в 14:30.На остальных рынках Московской биржи — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — работа шла в штатном режиме.
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экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке.
"Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — сообщила площадка.
Это произошло в 13:48. Как пояснила Мосбиржа, причиной стала выявленная конфигурационная ошибка на сетевом оборудовании.
В 14:20 торги возобновились. Промежуточный клиринг состоится в 14:30.
На остальных рынках Московской биржи — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — работа шла в штатном режиме.
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