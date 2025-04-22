https://ria.ru/20250422/tigr-2012719179.html

Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка

Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка - РИА Новости, 22.04.2025

Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка

Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:34:00+03:00

2025-04-22T13:34:00+03:00

2025-04-22T13:34:00+03:00

происшествия

россия

мариуполь

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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по ДНР в Telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, белый тигр напал на мужчину во вторник около полудня. Следствием организована процессуальная проверка. "По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009329952.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мариуполь