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Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка - РИА Новости, 22.04.2025
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13:34 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/tigr-2012719179.html
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка - РИА Новости, 22.04.2025
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка
Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:34:00+03:00
2025-04-22T13:34:00+03:00
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по ДНР в Telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, белый тигр напал на мужчину во вторник около полудня. Следствием организована процессуальная проверка. "По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, россия, мариуполь
Происшествия, Россия, Мариуполь
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка

Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка во время кормления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБелый тигр
Белый тигр - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Белый тигр. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по ДНР в Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, белый тигр напал на мужчину во вторник около полудня. Следствием организована процессуальная проверка.
"По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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