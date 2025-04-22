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Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка - РИА Новости, 22.04.2025
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка
Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:34:00+03:00
2025-04-22T13:34:00+03:00
2025-04-22T13:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в ДНР, когда тот зашел покормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по ДНР в Telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, белый тигр напал на мужчину во вторник около полудня. Следствием организована процессуальная проверка. "По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мариуполь
Происшествия, Россия, Мариуполь
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка во время кормления