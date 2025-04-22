https://ria.ru/20250422/terrorizm-2012744626.html
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok - РИА Новости, 22.04.2025
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok
Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:02:00+03:00
2025-04-22T15:02:00+03:00
2025-04-22T15:02:00+03:00
в мире
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg
ГААГА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в социальной сети TikTok. "В ходе расследования терроризма во вторник, 22 апреля было произведено 14 задержаний. Подозреваемые, некоторые из которых являются несовершеннолетними, были задержаны в разных местах в Нидерландах. Помимо прочего, они пытались подстрекать других в TikTok к совершению террористических преступлений", - говорится в заявлении, которое распространила прокуратура. Как отмечается, возраст подозреваемых - от 14 до 30 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом некоторых задержанных и продолжающимся расследованием дополнительная информация на данный момент не разглашается, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250129/pakistan-1996215055.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5073259f895a258ae0fef4265046121a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok
В Нидерландах задержали 14 человек за подстрекательство к терроризму в TikTok