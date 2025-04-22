https://ria.ru/20250422/terrorizm-2012744626.html

В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok

В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok - РИА Новости, 22.04.2025

В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok

Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:02:00+03:00

2025-04-22T15:02:00+03:00

2025-04-22T15:02:00+03:00

в мире

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg

ГААГА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в социальной сети TikTok. "В ходе расследования терроризма во вторник, 22 апреля было произведено 14 задержаний. Подозреваемые, некоторые из которых являются несовершеннолетними, были задержаны в разных местах в Нидерландах. Помимо прочего, они пытались подстрекать других в TikTok к совершению террористических преступлений", - говорится в заявлении, которое распространила прокуратура. Как отмечается, возраст подозреваемых - от 14 до 30 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом некоторых задержанных и продолжающимся расследованием дополнительная информация на данный момент не разглашается, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250129/pakistan-1996215055.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды