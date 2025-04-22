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В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok - РИА Новости, 22.04.2025
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15:02 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/terrorizm-2012744626.html
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok - РИА Новости, 22.04.2025
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok
Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:02:00+03:00
2025-04-22T15:02:00+03:00
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ГААГА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в социальной сети TikTok. "В ходе расследования терроризма во вторник, 22 апреля было произведено 14 задержаний. Подозреваемые, некоторые из которых являются несовершеннолетними, были задержаны в разных местах в Нидерландах. Помимо прочего, они пытались подстрекать других в TikTok к совершению террористических преступлений", - говорится в заявлении, которое распространила прокуратура. Как отмечается, возраст подозреваемых - от 14 до 30 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом некоторых задержанных и продолжающимся расследованием дополнительная информация на данный момент не разглашается, добавили в ведомстве.
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в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
В Нидерландах задержали подстрекавших к терроризму в TikTok

В Нидерландах задержали 14 человек за подстрекательство к терроризму в TikTok

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник о задержании 14 человек, в том числе несовершеннолетних, в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в социальной сети TikTok.
«
"В ходе расследования терроризма во вторник, 22 апреля было произведено 14 задержаний. Подозреваемые, некоторые из которых являются несовершеннолетними, были задержаны в разных местах в Нидерландах. Помимо прочего, они пытались подстрекать других в TikTok к совершению террористических преступлений", - говорится в заявлении, которое распространила прокуратура.
Как отмечается, возраст подозреваемых - от 14 до 30 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом некоторых задержанных и продолжающимся расследованием дополнительная информация на данный момент не разглашается, добавили в ведомстве.
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