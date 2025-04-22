https://ria.ru/20250422/terror-2012790503.html

Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов

Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.04.2025

Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов

Омский экоактивист Ричард-Роман Кинг* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:02:00+03:00

2025-04-22T17:02:00+03:00

2025-04-22T17:02:00+03:00

россия

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Омский экоактивист Ричард-Роман Кинг* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Кинг Ричард-Роман*, (Кинг Ричард Роман), 05.06.1986 г.р. , г. Омск", - говорится в перечне.Согласно реестру иностранных агентов Минюста РФ, Кинг* является участником общественной организации "Омское гражданское объединение"**, которая в конце июня 2023 года была внесена в список иноагентов.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов** Организация, внесенная в список иноагентов

https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html

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россия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)