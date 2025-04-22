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Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.04.2025
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17:02 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/terror-2012790503.html
Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов
Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.04.2025
Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов
Омский экоактивист Ричард-Роман Кинг* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:02:00+03:00
2025-04-22T17:02:00+03:00
россия
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Омский экоактивист Ричард-Роман Кинг* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. &quot;Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Кинг Ричард-Роман*, (Кинг Ричард Роман), 05.06.1986 г.р. , г. Омск&quot;, - говорится в перечне.Согласно реестру иностранных агентов Минюста РФ, Кинг* является участником общественной организации "Омское гражданское объединение"**, которая в конце июня 2023 года была внесена в список иноагентов.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов** Организация, внесенная в список иноагентов
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россия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Омского экоактивиста внесли в российский список террористов и экстремистов

Омского экоактивиста Кинга внесли в список террористов и экстремистов РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Омский экоактивист Ричард-Роман Кинг* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Кинг Ричард-Роман*, (Кинг Ричард Роман), 05.06.1986 г.р. , г. Омск", - говорится в перечне.

Согласно реестру иностранных агентов Минюста РФ, Кинг* является участником общественной организации "Омское гражданское объединение"**, которая в конце июня 2023 года была внесена в список иноагентов.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
** Организация, внесенная в список иноагентов
Александр Невзоров (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
19 марта, 16:46
 
РоссияПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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