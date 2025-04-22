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В Татарстане четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 22.04.2025
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09:26 22.04.2025 (обновлено: 09:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 22.04.2025
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:26:00+03:00
2025-04-22T09:35:00+03:00
происшествия
авто
sollers
opel astra
россия
республика татарстан (татарстан)
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в Апастовском районе на 59 километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Лада, КамАЗ и Opel. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Лада скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html
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происшествия, авто, sollers, opel astra, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Авто, Sollers, Opel Astra, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Татарстане четыре человека погибли при ДТП в Апастовском районе

© Фото : МВД по РТ/TelegramДТП в Апастовском районе в Татарстане
ДТП в Апастовском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : МВД по РТ/Telegram
ДТП в Апастовском районе в Татарстане
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в Апастовском районе на 59 километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Лада, КамАЗ и Opel.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Лада скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие
10 марта, 12:51
 
ПроисшествияАвтоSollersOpel AstraРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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