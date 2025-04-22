https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 22.04.2025

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:26:00+03:00

2025-04-22T09:26:00+03:00

2025-04-22T09:35:00+03:00

происшествия

авто

sollers

opel astra

россия

республика татарстан (татарстан)

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УФА, 22 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в Апастовском районе на 59 километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Лада, КамАЗ и Opel. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Лада скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Максим Зубков

происшествия, авто, sollers, opel astra, россия, республика татарстан (татарстан)