https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 22.04.2025
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:26:00+03:00
2025-04-22T09:26:00+03:00
2025-04-22T09:35:00+03:00
происшествия
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли в Татарстане при столкновении четырех автомобилей, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в Апастовском районе на 59 километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Лада, КамАЗ и Opel. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Лада скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, sollers, opel astra, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Авто, Sollers, Opel Astra, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
В Татарстане четыре человека погибли при ДТП в Апастовском районе