https://ria.ru/20250422/tailand-2012818201.html

В тайской больнице умер россиянин, готовившийся к эвакуации на родину

В тайской больнице умер россиянин, готовившийся к эвакуации на родину - РИА Новости, 22.04.2025

В тайской больнице умер россиянин, готовившийся к эвакуации на родину

В клинике Бангкока скончался житель Тюмени Григорий Шаров, переведенный туда из реанимации больницы в городе Паттайя для подготовки к вывозу в Россию, сообщил... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:45:00+03:00

2025-04-22T18:45:00+03:00

2025-04-22T20:19:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 22 апр – РИА Новости. В клинике Бангкока скончался житель Тюмени Григорий Шаров, переведенный туда из реанимации больницы в городе Паттайя для подготовки к вывозу в Россию, сообщил РИА Новости глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко. "Григорий Шаров сегодня умер в клинике Бангкока. Сейчас правительство региона совместно со страховой компанией решает вопрос по доставке тела в Тюмень" — сообщил РИА Новости Роман Чуйко. Ветеран полиции Григорий Шаров был на отдыхе в Таиланде и попал в реанимацию города Паттайя из-за инсульта. Его семья обратилась за помощью в исполком Общероссийского народного фронта Тюменской области с просьбой вернуть мужчину домой. Правительство Тюменской области совместно с представительством МИД в Екатеринбурге договорились со страховой компанией об открытии страхового покрытия для решения проблемы тюменца. 20 апреля информцентр правительства региона сообщил, что Шарова перевезли в больницу в Бангкок для диагностики, лечения и подготовки к эвакуации в Россию.

https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html

бангкок

тюменская область

паттайя

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бангкок, тюменская область, паттайя, общероссийский народный фронт, в мире