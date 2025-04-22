https://ria.ru/20250422/syn-2012713223.html
Сын основателя "Вымпелкома" заочно получил девять лет колонии
Сын основателя "Вымпелкома" заочно получил девять лет колонии - РИА Новости, 22.04.2025
Сын основателя "Вымпелкома" заочно получил девять лет колонии
Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил предпринимателя, сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* к 9 годам колонии за участие в хищении акций... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:02:00+03:00
2025-04-22T13:02:00+03:00
2025-04-22T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил предпринимателя, сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* к 9 годам колонии за участие в хищении акций на 367 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы. "Преображенский районный суд города Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего Бориса Зимина*... Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)… Суд приговорил Зимина* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с февраля 2017 по октябрь 2019 года Зимин* организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он достоверно знал, что акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранцу, и их хищение повлечет потерю контроля основного акционера над фирмой. Хищение 17 781 акции стоимостью 367 миллионов рублей было совершено с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо с помощью ряда гражданско-правовых сделок. Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об акциях АО "Каршеринг", основного актива компании BelkaCarLimited, принадлежащей гражданину Германии. Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, который скрылся от правоохранительных органов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен международный розыск. Кроме того, уточняется в релизе, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного ущерба. Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил по делу о хищении акций BelkaCar немецкого инвестора Ральфа Новака к 5 годам колонии. Он, а также сотрудник российской компании "Брайнстон" обвинялись в афере с продажей 52% акций каршеринговой компании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, москва, россия, германия, борис зимин, вымпелком
Происшествия, Москва, Россия, Германия, Борис Зимин, ВымпелКом
Сын основателя "Вымпелкома" заочно получил девять лет колонии
Борис Зимин заочно получил девять лет колонии за участие в хищении акций
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил предпринимателя, сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* к 9 годам колонии за участие в хищении акций на 367 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы.
"Преображенский районный суд города Москвы
заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего Бориса Зимина
*... Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество)… Суд приговорил Зимина* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, с февраля 2017 по октябрь 2019 года Зимин* организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он достоверно знал, что акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранцу, и их хищение повлечет потерю контроля основного акционера над фирмой. Хищение 17 781 акции стоимостью 367 миллионов рублей было совершено с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо с помощью ряда гражданско-правовых сделок.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об акциях АО "Каршеринг", основного актива компании BelkaCarLimited, принадлежащей гражданину Германии
.
Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, который скрылся от правоохранительных органов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен международный розыск.
Кроме того, уточняется в релизе, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного ущерба.
Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил по делу о хищении акций BelkaCar немецкого инвестора Ральфа Новака к 5 годам колонии. Он, а также сотрудник российской компании "Брайнстон" обвинялись в афере с продажей 52% акций каршеринговой компании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента