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Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой - РИА Новости, 22.04.2025
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22:09 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/supruga-2012851973.html
Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой
Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой - РИА Новости, 22.04.2025
Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой
Ошибкой организаторов стало представление Ирины Текслер, супруги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на заседании городской думы как "первой леди" РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:09:00+03:00
2025-04-22T22:09:00+03:00
жкх
челябинская область
челябинск
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Ошибкой организаторов стало представление Ирины Текслер, супруги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на заседании городской думы как "первой леди" региона, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона. На заседании Челябинской городской думы во вторник Ирину Текслер, которая приняла участие в заседании, председатель гордумы Сергей Буяков представил как "первую леди" региона. Это следовало из трансляции заседания. "Никакого официального статуса "первой леди" в регионе не существует. Ирина Текслер - общественный деятель, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинск. Это ошибка со стороны организаторов мероприятия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/supruga-2012797549.html
челябинская область
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жкх, челябинская область, челябинск, алексей текслер
ЖКХ, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер
Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой

Челябинские власти заявили, что статуса первой леди в регионе не существует

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкВывеска на въезде в город Челябинск
Вывеска на въезде в город Челябинск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Андрей Попов
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Вывеска на въезде в город Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Ошибкой организаторов стало представление Ирины Текслер, супруги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на заседании городской думы как "первой леди" региона, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.
На заседании Челябинской городской думы во вторник Ирину Текслер, которая приняла участие в заседании, председатель гордумы Сергей Буяков представил как "первую леди" региона. Это следовало из трансляции заседания.
«
"Никакого официального статуса "первой леди" в регионе не существует. Ирина Текслер - общественный деятель, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинск. Это ошибка со стороны организаторов мероприятия", - говорится в сообщении.
Супругу челябинского губернатора представили как первую леди региона - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области
Вчера, 17:32
 
ЖКХЧелябинская областьЧелябинскАлексей Текслер
 
 
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