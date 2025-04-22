https://ria.ru/20250422/supruga-2012851973.html

Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой

Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой - РИА Новости, 22.04.2025

Челябинские власти назвали представление Ирины Текслер первой леди ошибкой

Ошибкой организаторов стало представление Ирины Текслер, супруги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на заседании городской думы как "первой леди" РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:09:00+03:00

2025-04-22T22:09:00+03:00

2025-04-22T22:09:00+03:00

жкх

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Ошибкой организаторов стало представление Ирины Текслер, супруги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на заседании городской думы как "первой леди" региона, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона. На заседании Челябинской городской думы во вторник Ирину Текслер, которая приняла участие в заседании, председатель гордумы Сергей Буяков представил как "первую леди" региона. Это следовало из трансляции заседания. "Никакого официального статуса "первой леди" в регионе не существует. Ирина Текслер - общественный деятель, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинск. Это ошибка со стороны организаторов мероприятия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/supruga-2012797549.html

челябинская область

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, челябинская область, челябинск, алексей текслер