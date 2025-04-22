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Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области - РИА Новости, 22.04.2025
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17:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/supruga-2012797549.html
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области - РИА Новости, 22.04.2025
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области
Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:32:00+03:00
2025-04-22T17:32:00+03:00
жкх
челябинская область
челябинск
россия
алексей текслер
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона, следует из трансляции заседания. Статус первой леди обычно используется в отношении жен глав государств, в отношении жен руководителей регионов РФ ранее не применялся. "В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина Николаевна", - сказал председатель городской думы Сергей Буяков в ходе трансляции, которая велась в соцсети "ВКонтакте". В городской думе РИА Новости уточнили, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба.
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челябинская область
челябинск
россия
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Супругу челябинского губернатора представили как "первую леди региона"
Супругу челябинского губернатора Ирину Текслер на заседании городской думы представили как "первую леди региона". Обычно формулировку "первая леди" используют в отношении жен глав государств, супруг руководителей российских регионов раньше так не называли. В гордуме уточнили РИА Новости, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба.
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жкх, челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер
ЖКХ, Челябинская область, Челябинск, Россия, Алексей Текслер
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области

Супругу челябинского губернатора Текслер представили как первую леди региона

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона, следует из трансляции заседания.
Статус первой леди обычно используется в отношении жен глав государств, в отношении жен руководителей регионов РФ ранее не применялся.
«
"В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина Николаевна", - сказал председатель городской думы Сергей Буяков в ходе трансляции, которая велась в соцсети "ВКонтакте".
В городской думе РИА Новости уточнили, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба.
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ЖКХЧелябинская областьЧелябинскРоссияАлексей Текслер
 
 
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