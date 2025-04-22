https://ria.ru/20250422/supruga-2012797549.html

Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области

Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области - РИА Новости, 22.04.2025

Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области

Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:32:00+03:00

2025-04-22T17:32:00+03:00

2025-04-22T17:32:00+03:00

жкх

челябинская область

челябинск

россия

алексей текслер

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона, следует из трансляции заседания. Статус первой леди обычно используется в отношении жен глав государств, в отношении жен руководителей регионов РФ ранее не применялся. "В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина Николаевна", - сказал председатель городской думы Сергей Буяков в ходе трансляции, которая велась в соцсети "ВКонтакте". В городской думе РИА Новости уточнили, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба.

https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973883135.html

челябинская область

челябинск

россия

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Супругу челябинского губернатора представили как "первую леди региона" Супругу челябинского губернатора Ирину Текслер на заседании городской думы представили как "первую леди региона". Обычно формулировку "первая леди" используют в отношении жен глав государств, супруг руководителей российских регионов раньше так не называли. В гордуме уточнили РИА Новости, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба. 2025-04-22T17:32 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер