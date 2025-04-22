https://ria.ru/20250422/supruga-2012797549.html
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области - РИА Новости, 22.04.2025
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области
Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:32:00+03:00
2025-04-22T17:32:00+03:00
2025-04-22T17:32:00+03:00
жкх
челябинская область
челябинск
россия
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012773857_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b80b704f58d494fc1a07ee609c09c7d6.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ирину Текслер, супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая приняла участие в заседании гордумы, представили как первую леди региона, следует из трансляции заседания. Статус первой леди обычно используется в отношении жен глав государств, в отношении жен руководителей регионов РФ ранее не применялся. "В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина Николаевна", - сказал председатель городской думы Сергей Буяков в ходе трансляции, которая велась в соцсети "ВКонтакте". В городской думе РИА Новости уточнили, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба.
https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973883135.html
челябинская область
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012773857_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_d851c0a01762090e237f9952b2321f39.jpg
Супругу челябинского губернатора представили как "первую леди региона"
Супругу челябинского губернатора Ирину Текслер на заседании городской думы представили как "первую леди региона".
Обычно формулировку "первая леди" используют в отношении жен глав государств, супруг руководителей российских регионов раньше так не называли.
В гордуме уточнили РИА Новости, что информацию о статусе официальных лиц предоставляет их протокольная служба.
2025-04-22T17:32
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер
ЖКХ, Челябинская область, Челябинск, Россия, Алексей Текслер
Супругу Текслера представили как первую леди Челябинской области
Супругу челябинского губернатора Текслер представили как первую леди региона