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Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими - РИА Новости, 22.04.2025
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14:31 22.04.2025 (обновлено: 14:42 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sultan-2012735326.html
Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими
Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими - РИА Новости, 22.04.2025
Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими
Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отношения между двумя странами крепкими и заявил о стремлении к... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отношения между двумя странами крепкими и заявил о стремлении к тому, чтобы они носили привилегированный характер. "У нас крепкие и прочные отношения между нашими странами, которые мы развиваем в интересах наших народов... Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения носили привилегированный характер, полезный в интересах народов наших стран", - сказал монарх на встрече с президентом России перед переговорами. Султан также поблагодарил Путина за приглашение в Россию и за теплый прием. Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
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Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими

Султан Омана на встрече с Путиным назвал отношения с Россией крепкими

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отношения между двумя странами крепкими и заявил о стремлении к тому, чтобы они носили привилегированный характер.
«
"У нас крепкие и прочные отношения между нашими странами, которые мы развиваем в интересах наших народов... Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения носили привилегированный характер, полезный в интересах народов наших стран", - сказал монарх на встрече с президентом России перед переговорами.
Султан также поблагодарил Путина за приглашение в Россию и за теплый прием.
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию
21 апреля, 15:33
 
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