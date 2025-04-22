Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими
Султан Омана на встрече с Путиным назвал отношения с Россией крепкими
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отношения между двумя странами крепкими и заявил о стремлении к тому, чтобы они носили привилегированный характер.
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"У нас крепкие и прочные отношения между нашими странами, которые мы развиваем в интересах наших народов... Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения носили привилегированный характер, полезный в интересах народов наших стран", - сказал монарх на встрече с президентом России перед переговорами.
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
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