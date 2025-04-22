https://ria.ru/20250422/sultan-2012735326.html

Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими

Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими - РИА Новости, 22.04.2025

Султан Омана назвал отношения с Россией крепкими

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отношения между двумя странами крепкими и заявил о стремлении к... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:31:00+03:00

2025-04-22T14:31:00+03:00

2025-04-22T14:42:00+03:00

россия

оман

москва

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012737873_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_23ac9ed0235b862c730ce2676bdb8e2a.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отношения между двумя странами крепкими и заявил о стремлении к тому, чтобы они носили привилегированный характер. "У нас крепкие и прочные отношения между нашими странами, которые мы развиваем в интересах наших народов... Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения носили привилегированный характер, полезный в интересах народов наших стран", - сказал монарх на встрече с президентом России перед переговорами. Султан также поблагодарил Путина за приглашение в Россию и за теплый прием. Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html

россия

оман

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оман, москва, владимир путин, в мире