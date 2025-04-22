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Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2025
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14:09 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/sultan-2012728306.html
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2025
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:09:00+03:00
2025-04-22T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html
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москва, россия, владимир путин, оман
Москва, Россия, Владимир Путин, Оман
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeСултан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию
21 апреля, 15:33
 
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