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Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2025
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:09:00+03:00
2025-04-22T14:09:00+03:00
2025-04-22T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, оман
Москва, Россия, Владимир Путин, Оман
Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с Путиным