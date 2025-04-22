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Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2025

Султан Омана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:09:00+03:00

2025-04-22T14:09:00+03:00

2025-04-22T14:09:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, владимир путин, оман