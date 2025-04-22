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На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом - РИА Новости, 22.04.2025
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18:46 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/sud-2012818588.html
На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом
На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом - РИА Новости, 22.04.2025
На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом
Суд в Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:46:00+03:00
2025-04-22T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Суд в Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие". "Суд Киева продлил меру пресечения для экс-начальника оперативно-тактического управления "Харьков" генералу Юрию Галушкину в виде содержания под стражей до 20 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.
https://ria.ru/20240522/zaklyuchennye-1947768035.html
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в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом

Суд в Киеве продлил арест бригадному генералу ВСУ Галушкину до 20 июня

© Фото : соцсетиЮрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : соцсети
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Суд в Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие".
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22 мая 2024, 22:36
«
"Суд Киева продлил меру пресечения для экс-начальника оперативно-тактического управления "Харьков" генералу Юрию Галушкину в виде содержания под стражей до 20 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.
Полковник ВСУ Илья Лапин в Печерском районном суде Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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4 апреля, 17:21
 
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