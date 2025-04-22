На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом
Суд в Киеве продлил арест бригадному генералу ВСУ Галушкину до 20 июня
© Фото : соцсетиЮрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
© Фото : соцсети
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Суд в Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие".
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"Суд Киева продлил меру пресечения для экс-начальника оперативно-тактического управления "Харьков" генералу Юрию Галушкину в виде содержания под стражей до 20 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.
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