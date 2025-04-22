https://ria.ru/20250422/sud-2012712668.html

Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову

Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову - РИА Новости, 22.04.2025

Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:00:00+03:00

2025-04-22T13:00:00+03:00

2025-04-22T13:01:00+03:00

происшествия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978383129_0:32:2992:1715_1920x0_80_0_0_ccfb64d031d905310b28f136afb372fe.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Суд огласит приговор генералу Попову Ивану Ивановичу 24 апреля в 12.00", - сказал собеседник агентства. По словам Буйновского, сегодня Попов выступил с последним словом, суд уже удалился в совещательную комнату. Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Сам Попов находится в СИЗО.

https://ria.ru/20250411/popov-2010709718.html

https://ria.ru/20250417/general-2011797501.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)