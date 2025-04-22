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Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову - РИА Новости, 22.04.2025
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13:00 22.04.2025 (обновлено: 13:01 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sud-2012712668.html
Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову
Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову - РИА Новости, 22.04.2025
Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову
Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:00:00+03:00
2025-04-22T13:01:00+03:00
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
сергей моисеев
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Суд огласит приговор генералу Попову Ивану Ивановичу 24 апреля в 12.00", - сказал собеседник агентства. По словам Буйновского, сегодня Попов выступил с последним словом, суд уже удалился в совещательную комнату. Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Сам Попов находится в СИЗО.
https://ria.ru/20250411/popov-2010709718.html
https://ria.ru/20250417/general-2011797501.html
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд 24 апреля огласит приговор генералу Попову

Суд 24 апреля огласит приговор экс-командующему 58-й армией генералу Попову

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Суд огласит приговор генералу Попову Ивану Ивановичу 24 апреля в 12.00", - сказал собеседник агентства.
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По словам Буйновского, сегодня Попов выступил с последним словом, суд уже удалился в совещательную комнату.
Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева.
В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Сам Попов находится в СИЗО.
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ПроисшествияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Сергей МоисеевВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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