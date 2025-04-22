https://ria.ru/20250422/sud-2012648174.html

Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании

Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании - РИА Новости, 22.04.2025

Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании

Ленинский районный суд Владивостока в ходе предварительного заседания по иску, поданному осужденным по делу о растлении ребенка бывшим депутатом Приморья... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:18:00+03:00

2025-04-22T07:18:00+03:00

2025-04-22T07:18:00+03:00

происшествия

артем самсонов (депутат)

сергей обухов

олег кожемяко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759432520_0:186:1391:968_1920x0_80_0_0_3e393c14f16d4176357acddb0f33dc2d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в ходе предварительного заседания по иску, поданному осужденным по делу о растлении ребенка бывшим депутатом Приморья Артемом Самсоновым, о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам, приобщил заявленные защитой документы и отложил заседание на 29 мая, сообщил РИА Новости защитник экс-парламентария Максим Сикач. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты экс-депутата. Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Ленинский суд отказал в принятии его к рассмотрению, но Приморский краевой суд признал незаконным этот отказ, и дело вернули в первую инстанцию. Во вторник Ленинский суд вновь начал рассматривать иск. "Сегодня суд принял и приобщил все документы, которые я ходатайствовал приобщить. Прокуратура ходатайствовала о привлечении СК, который расследовал дело Самсонова (о растлении – ред.). Судья запросила приговор, но так как дело было с участием несовершеннолетнего, то текущий процесс по иску могут тоже закрыть. Второе предварительное судебное заседание пройдет 29 мая, решение по существу вынесено еще не будет", - сказал Сикач. Он отметил, что, скорее всего, иск будут рассматривать по существу в июле. Также Сикач добавил, что Самсонов направил в суд ходатайство о привлечении в качестве свидетелей главы Приморья Олега Кожемяко, председателя заксобрания региона Антона Волошко и ряда депутатов заксобрания, в том числе от фракции КПРФ. "Судья это ходатайство пока не получил, его не рассматривали. Но в целом результатом заседания доволен", - отметил адвокат. В Telegram-канале Самсонова ранее было указано, что судебное заседание об установлении юридического факта политического преследования пройдет "впервые в истории России". По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова. Сикач уточнил РИА Новости, что пока Обухов не получил ответа от комиссии по правам человека.

https://ria.ru/20250422/arest-2012646533.html

https://ria.ru/20241211/obuhov-1988532578.html

https://ria.ru/20250422/sledstvie-2012637464.html

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происшествия, артем самсонов (депутат), сергей обухов, олег кожемяко