Рейтинг@Mail.ru
Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/sud-2012648174.html
Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании
Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании - РИА Новости, 22.04.2025
Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании
Ленинский районный суд Владивостока в ходе предварительного заседания по иску, поданному осужденным по делу о растлении ребенка бывшим депутатом Приморья... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:18:00+03:00
2025-04-22T07:18:00+03:00
происшествия
артем самсонов (депутат)
сергей обухов
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759432520_0:186:1391:968_1920x0_80_0_0_3e393c14f16d4176357acddb0f33dc2d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в ходе предварительного заседания по иску, поданному осужденным по делу о растлении ребенка бывшим депутатом Приморья Артемом Самсоновым, о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам, приобщил заявленные защитой документы и отложил заседание на 29 мая, сообщил РИА Новости защитник экс-парламентария Максим Сикач. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты экс-депутата. Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Ленинский суд отказал в принятии его к рассмотрению, но Приморский краевой суд признал незаконным этот отказ, и дело вернули в первую инстанцию. Во вторник Ленинский суд вновь начал рассматривать иск. "Сегодня суд принял и приобщил все документы, которые я ходатайствовал приобщить. Прокуратура ходатайствовала о привлечении СК, который расследовал дело Самсонова (о растлении – ред.). Судья запросила приговор, но так как дело было с участием несовершеннолетнего, то текущий процесс по иску могут тоже закрыть. Второе предварительное судебное заседание пройдет 29 мая, решение по существу вынесено еще не будет", - сказал Сикач. Он отметил, что, скорее всего, иск будут рассматривать по существу в июле. Также Сикач добавил, что Самсонов направил в суд ходатайство о привлечении в качестве свидетелей главы Приморья Олега Кожемяко, председателя заксобрания региона Антона Волошко и ряда депутатов заксобрания, в том числе от фракции КПРФ. "Судья это ходатайство пока не получил, его не рассматривали. Но в целом результатом заседания доволен", - отметил адвокат. В Telegram-канале Самсонова ранее было указано, что судебное заседание об установлении юридического факта политического преследования пройдет "впервые в истории России". По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова. Сикач уточнил РИА Новости, что пока Обухов не получил ответа от комиссии по правам человека.
https://ria.ru/20250422/arest-2012646533.html
https://ria.ru/20241211/obuhov-1988532578.html
https://ria.ru/20250422/sledstvie-2012637464.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759432520_0:17:1391:1060_1920x0_80_0_0_5edf27c814ec662c8951c6b8f09e7286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, артем самсонов (депутат), сергей обухов, олег кожемяко
Происшествия, Артем Самсонов (депутат), Сергей Обухов, Олег Кожемяко
Суд принял документы по иску экс-депутата Приморья о политпреследовании

Суд принял документы по иску Самсонова о политическом преследовании

CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem / Артем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem /
Артем Самсонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в ходе предварительного заседания по иску, поданному осужденным по делу о растлении ребенка бывшим депутатом Приморья Артемом Самсоновым, о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам, приобщил заявленные защитой документы и отложил заседание на 29 мая, сообщил РИА Новости защитник экс-парламентария Максим Сикач.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты экс-депутата. Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Ленинский суд отказал в принятии его к рассмотрению, но Приморский краевой суд признал незаконным этот отказ, и дело вернули в первую инстанцию. Во вторник Ленинский суд вновь начал рассматривать иск.
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Заочный арест блогеру, бросившему младенца в сугроб, признали законным
06:37
"Сегодня суд принял и приобщил все документы, которые я ходатайствовал приобщить. Прокуратура ходатайствовала о привлечении СК, который расследовал дело Самсонова (о растлении – ред.). Судья запросила приговор, но так как дело было с участием несовершеннолетнего, то текущий процесс по иску могут тоже закрыть. Второе предварительное судебное заседание пройдет 29 мая, решение по существу вынесено еще не будет", - сказал Сикач.
Он отметил, что, скорее всего, иск будут рассматривать по существу в июле.
Также Сикач добавил, что Самсонов направил в суд ходатайство о привлечении в качестве свидетелей главы Приморья Олега Кожемяко, председателя заксобрания региона Антона Волошко и ряда депутатов заксобрания, в том числе от фракции КПРФ.
"Судья это ходатайство пока не получил, его не рассматривали. Но в целом результатом заседания доволен", - отметил адвокат.
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека
11 декабря 2024, 04:16
В Telegram-канале Самсонова ранее было указано, что судебное заседание об установлении юридического факта политического преследования пройдет "впервые в истории России".
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.
Сикач уточнил РИА Новости, что пока Обухов не получил ответа от комиссии по правам человека.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили
03:18
 
ПроисшествияАртем Самсонов (депутат)Сергей ОбуховОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала