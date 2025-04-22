https://ria.ru/20250422/sud-2012643166.html

Суд назвал причину конфликта осужденного во Владивостоке солдата США

Суд назвал причину конфликта осужденного во Владивостоке солдата США - РИА Новости, 22.04.2025

Суд назвал причину конфликта осужденного во Владивостоке солдата США

Конфликт, в результате которого американский солдат Гордон Блэк напал на свою русскую девушку во Владивостоке и получил срок в колонии, начался с ссоры из-за... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:38:00+03:00

2025-04-22T05:38:00+03:00

2025-04-22T05:38:00+03:00

владивосток

южная корея

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Конфликт, в результате которого американский солдат Гордон Блэк напал на свою русскую девушку во Владивостоке и получил срок в колонии, начался с ссоры из-за грязной посуды, которую не мыли четыре дня, следует из судебного решения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Суд во Владивостоке в июне 2024 года назначил Блэку 3 года 9 месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В апреле Девятый кассационный суд снизил наказание до 3 лет 2 месяцев колонии общего режима. "В судебном заседании потерпевшая пояснила... Вечером 1 мая они пришли домой, и ей не понравилось, что четвертый день стоит грязная посуда, стиранное белье под дождем висит. Она начала ему предъявлять претензии, на что Блэк стал говорить, что все это пустяк. Она со зла кинула ему в ноги снятое белье, поставила на кровать посуду, развернулась, чтобы уйти, когда он захватил ее правой рукой за шею и стал душить, повалил на пол, сжал ногами, в том числе оказывая болезненное давление на спину", - говорится в тексте судебного документа. Отмечается, что девушка сопротивлялась, но почувствовала, что не может дышать, и потеряла сознание. Пострадавшая рассказала, что пришла в себя на полу, когда Блэк ослабил хватку. Он отпустил девушку, и она вышла из квартиры. Блэк покинул жилье, и потерпевшая, вернувшись в дом, вызвала скорую, а после ухода медиков заснула. Проснувшись, она обнаружила, что в ее кошельке не хватает 10 тысяч рублей. Также, согласно тексту документа, девушка сообщила, что Блэк прилетел к ней в Россию, "так как они собирались узаконить отношения". В материалах суда со ссылкой на слова Блэка отмечается, что с потерпевшей они познакомились в Южной Корее, там они жили вместе и периодически ругались. В результате одного из конфликтов, когда оба были пьяны, девушку депортировали. Так как Блэк является кадровым военным – военнослужащим США, по рекомендации армии он прошел программу реабилитации от алкоголя и агрессивного поведения, указано в материалах суда. В июне 2024 года в ходе рассмотрения дела Блэка в суде потерпевшая Александра Ващук сообщала, что из-за их конфликта в Южной Корее ей инкриминировали нападение, но в итоге дело якобы завели на американца. Материалы передали в армию, и там солдату назначили психолога, рассказывала девушка журналистам после заседания. Также она отмечала, что их конфликт во Владивостоке начался из-за бытовой ссоры. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20250407/sud-2009725707.html

https://ria.ru/20250312/zaschita-2004548989.html

https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html

владивосток

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владивосток, южная корея, россия