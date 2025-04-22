Замгенсека СНГ призвал продолжать работу по сохранению памяти
Замгенсека СНГ Петришенко: важно продолжать работу по сохранению памяти о ВОВ
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде. Архивное фото
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко заявил, что странам Содружества важно продолжать работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне на фоне попыток пересмотра истории, предпринимаемых западными странами.
"Мы продолжаем работу для того, чтобы сохранить память и передать ее будущим поколениям. Эту работу, конечно же, надо проводить на фоне попыток пересмотра истории, принижения подвига советского солдата", - сказал Петришенко журналистам во вторник перед заседанием постпредов СНГ в Минске, комментируя переоценку исторических событий на Западе.
Он подчеркнул, что реальные факты, в том числе выявляемые в последние годы в Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, выпускаемые документальные фильмы о тех событиях, подтверждают, что геноцид советского народа имел место в годы войны. "Это мы не должны забывать", - сказал Петришенко.
Он напомнил, что недавно прошло заседание МПА СНГ, в рамках которого парламентарии стран Содружества еще раз подчеркнули, что надо сообща действовать, чтобы не допустить пересмотра исторических итогов Второй мировой войны, решений нюрнбергского трибунала.
Петришенко подчеркнул, что День Победы – самый важный и почитаемый праздник в Содружестве, в СНГ принято соответствующее обращение глав государств. "В каждом государстве СНГ очень большое внимание уделяется ветеранам и сохранению памяти об этом великом подвиге", - сказал он.
Петришенко добавил, что сегодня на заседании постпредов СНГ в Минске по инициативе российской стороны будет рассматриваться проект пресс-релиза по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. "Мы должны отстоять, сохранить и передать будущим поколениям память о великом подвиге, который совершили все наши народы в те годы", - подчеркнул первый замгенсека. Он рассказал, что на 6 мая запланировано отдельное заседание постпредов СНГ в музее истории Великой Отечественной войны, также запланированы возложения цветов к памятным местам в Минске, связанным с героями Советского Союза – выходцами из нынешних стран СНГ.
На заседании во вторник в Минске постпреды, помимо рассмотрения проекта пресс-релиза, также подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 11 апреля в Алма-Ате, и наметят задачи по реализации принятых на СМИД документов и достигнутых договоренностей. Они обсудят реализацию мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2024 году Года волонтерского движения. "Мы отмечаем, что этот формат (волонтерское движение - ред.), одна из форм народной дипломатии очень востребован и поддержана во всех странах Содружества. Календарный график был утвержден, прошел ряд мероприятий. Мы констатируем, что он в полной мере реализован", - сказал Петришенко.