https://ria.ru/20250422/stoimost-2012812674.html

Цена на золото снизила темпы роста

Цена на золото снизила темпы роста - РИА Новости, 22.04.2025

Цена на золото снизила темпы роста

Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:21:00+03:00

2025-04-22T18:21:00+03:00

2025-04-22T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию. Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

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цены на нефть, сша, джером пауэлл, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире