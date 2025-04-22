Рейтинг@Mail.ru
Цена на золото снизила темпы роста - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 22.04.2025 (обновлено: 18:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/stoimost-2012812674.html
Цена на золото снизила темпы роста
Цена на золото снизила темпы роста - РИА Новости, 22.04.2025
Цена на золото снизила темпы роста
Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:21:00+03:00
2025-04-22T18:35:00+03:00
цены на нефть
сша
джером пауэлл
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию. Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
https://ria.ru/20250409/minfin-2010309237.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, джером пауэлл, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
Цены на нефть, США, Джером Пауэлл, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Цена на золото снизила темпы роста

Цена золота снизилась до 3 436,14 доллара за унцию

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию.
Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию.
Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Трейдеры во время торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минфин США допустил исключение китайских акций с американских бирж
9 апреля, 17:20
 
Цены на нефтьСШАДжером ПауэллСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала