https://ria.ru/20250422/ssha-2012744007.html

США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс

США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.04.2025

США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят создания новой, сбалансированной и справедливой торговой системы. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:00:00+03:00

2025-04-22T15:00:00+03:00

2025-04-22T16:39:00+03:00

сша

нью-дели

в мире

джеймс дэвид вэнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012783892_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_6bdd0aca2ce3e12921b39e64ededb0cd.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят создания новой, сбалансированной и справедливой торговой системы. "Мы хотим заключать партнерства со странами…, которые признают необходимость объединения с тем, что построить что-то новое, систему мировой торговли, которая была бы сбалансирована, открыта, стабильна и справедлива", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию.Вэнс добавил, что США хотят развивать торговые отношения с другими странами на базе общих национальных интересов.В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.

https://ria.ru/20250416/vitse-prezident-2011606681.html

сша

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-дели, в мире, джеймс дэвид вэнс