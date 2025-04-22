США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс
Вице-президент Вэнс: США хотят создать новую сбалансированную торговую систему
© Getty Images / Kenny Holston - PoolВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
© Getty Images / Kenny Holston - Pool
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят создания новой, сбалансированной и справедливой торговой системы.
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"Мы хотим заключать партнерства со странами…, которые признают необходимость объединения с тем, что построить что-то новое, систему мировой торговли, которая была бы сбалансирована, открыта, стабильна и справедлива", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию.
Вэнс добавил, что США хотят развивать торговые отношения с другими странами на базе общих национальных интересов.
В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.