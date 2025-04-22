Рейтинг@Mail.ru
США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 22.04.2025 (обновлено: 16:39 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ssha-2012744007.html
США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс
США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.04.2025
США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят создания новой, сбалансированной и справедливой торговой системы. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:00:00+03:00
2025-04-22T16:39:00+03:00
сша
нью-дели
в мире
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012783892_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_6bdd0aca2ce3e12921b39e64ededb0cd.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят создания новой, сбалансированной и справедливой торговой системы. &quot;Мы хотим заключать партнерства со странами…, которые признают необходимость объединения с тем, что построить что-то новое, систему мировой торговли, которая была бы сбалансирована, открыта, стабильна и справедлива&quot;, - заявил Вэнс в ходе визита в Индию.Вэнс добавил, что США хотят развивать торговые отношения с другими странами на базе общих национальных интересов.В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.
https://ria.ru/20250416/vitse-prezident-2011606681.html
сша
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012783892_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_284a59c7268c34f9dae3840633ca9133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-дели, в мире, джеймс дэвид вэнс
США, Нью-Дели, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс
США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс

Вице-президент Вэнс: США хотят создать новую сбалансированную торговую систему

© Getty Images / Kenny Holston - PoolВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / Kenny Holston - Pool
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят создания новой, сбалансированной и справедливой торговой системы.
«

"Мы хотим заключать партнерства со странами…, которые признают необходимость объединения с тем, что построить что-то новое, систему мировой торговли, которая была бы сбалансирована, открыта, стабильна и справедлива", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию.

Вэнс добавил, что США хотят развивать торговые отношения с другими странами на базе общих национальных интересов.
В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Independent раскритиковала Вэнса за слова о торговой сделке с Британией
16 апреля, 16:12
 
СШАНью-ДелиВ миреДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала