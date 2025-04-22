https://ria.ru/20250422/ssha-2012710250.html

Экс-вице-президент США сравнил действия Трампа с нацистской Германией

Экс-вице-президент США сравнил действия Трампа с нацистской Германией - РИА Новости, 22.04.2025

Экс-вице-президент США сравнил действия Трампа с нацистской Германией

Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил действия администрации президента Дональда Трампа с действиями нацистской Германии, сообщает газета Politico со... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:49:00+03:00

2025-04-22T12:49:00+03:00

2025-04-22T12:54:00+03:00

в мире

сша

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сан-франциско

дональд трамп

адольф гитлер

politico

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил действия администрации президента Дональда Трампа с действиями нацистской Германии, сообщает газета Politico со ссылкой на выступление Гора на конференции по климату Climate Week в Сан-Франциско. "Гор заявил, что администрация Трампа "пытается создать предпочтительную для себя версию действительности", чтобы достичь своих всеобъемлющих целей, похожих на цели нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-е и 40-е годы", - говорится в сообщении газеты. При этом бывший вице-президент подчеркнул, что осознает неправильность сравнения администрации США с Третьим рейхом, который представлял собой "исключительное зло". Тем не менее, миру следует помнить уроки истории нацизма, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html

сша

германия

сан-франциско

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в мире, сша, германия, сан-франциско, дональд трамп, адольф гитлер, politico