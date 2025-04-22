Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере
Завершился первый интенсивный курс SputnikPro для журналистов в Нигере
© РИА Новости / Виталий БелоусовИнтенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера, состоявший из трёх модулей, стал премьерой в стране за всю историю существования проекта.
Просветительская программа на французском языке включала в себя семинары и мастер-классы по методам работы современного СМИ с искусственным интеллектом от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой, стратегиям медиакомпаний в социальных сетях от старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной, а также лекцию о роли медиа в суверенитете Африки от корреспондента Sputnik Afrique Ахмата Тахира Бахита. Модератором программы выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская.
© РИА Новости / Виталий БелоусовАнастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
Анастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
3 из 5
Анна Калинкина, старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique
4 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовИнтенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
5 из 5
Анастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
3 из 5
Анна Калинкина, старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique
4 из 5
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
5 из 5
"Спасибо Sputnik за этот полезный опыт. Проект важен в контексте сотрудничества Альянса государств Сахеля и России. Я считаю, что в эпоху, когда доминируют идеи национального суверенитета, роль СМИ состоит в том, чтобы рассказывать аудитории о потенциале и ресурсах своей страны и вселять в людей энтузиазм к деятельности", – заявил главный редактор Информационного агентства Нигера Салей Ассан.
К проекту SputnikPro впервые присоединился университет Даффодил
16 апреля, 11:44
Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.