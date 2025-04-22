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Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере - РИА Новости, 22.04.2025
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17:54 22.04.2025 (обновлено: 17:56 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sputnikpro-2012805244.html
Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере
Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере - РИА Новости, 22.04.2025
Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера, состоявший из трёх модулей, стал премьерой в стране за всю историю существования... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:54:00+03:00
2025-04-22T17:56:00+03:00
sputnik
нигер
африка
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера, состоявший из трёх модулей, стал премьерой в стране за всю историю существования проекта.Просветительская программа на французском языке включала в себя семинары и мастер-классы по методам работы современного СМИ с искусственным интеллектом от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой, стратегиям медиакомпаний в социальных сетях от старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной, а также лекцию о роли медиа в суверенитете Африки от корреспондента Sputnik Afrique Ахмата Тахира Бахита. Модератором программы выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская."Спасибо Sputnik за этот полезный опыт. Проект важен в контексте сотрудничества Альянса государств Сахеля и России. Я считаю, что в эпоху, когда доминируют идеи национального суверенитета, роль СМИ состоит в том, чтобы рассказывать аудитории о потенциале и ресурсах своей страны и вселять в людей энтузиазм к деятельности", – заявил главный редактор Информационного агентства Нигера Салей Ассан.Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
https://ria.ru/20250416/proekt-2011541898.html
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sputnik, нигер, африка
Sputnik, Нигер, Африка
Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере

Завершился первый интенсивный курс SputnikPro для журналистов в Нигере

© РИА Новости / Виталий БелоусовИнтенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера, состоявший из трёх модулей, стал премьерой в стране за всю историю существования проекта.
Просветительская программа на французском языке включала в себя семинары и мастер-классы по методам работы современного СМИ с искусственным интеллектом от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой, стратегиям медиакомпаний в социальных сетях от старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной, а также лекцию о роли медиа в суверенитете Африки от корреспондента Sputnik Afrique Ахмата Тахира Бахита. Модератором программы выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская.
© РИА Новости / Виталий БелоусовАхмат Тахир Бахит, корреспондент Sputnik Afrique
Ахмат Тахир Бахит, корреспондент Sputnik Afrique
Ахмат Тахир Бахит, корреспондент Sputnik Afrique
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовВиктория Буданова, глава Sputnik Afrique
Виктория Буданова, глава Sputnik Afrique
Виктория Буданова, глава Sputnik Afrique
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовАнастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
Анастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
Анастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовАнна Калинкина, старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique
Анна Калинкина, старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique
Анна Калинкина, старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовИнтенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 5
Ахмат Тахир Бахит, корреспондент Sputnik Afrique
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 5
Виктория Буданова, глава Sputnik Afrique
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 5
Анастасия Алямовская, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 5
Анна Калинкина, старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера
© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 5
"Спасибо Sputnik за этот полезный опыт. Проект важен в контексте сотрудничества Альянса государств Сахеля и России. Я считаю, что в эпоху, когда доминируют идеи национального суверенитета, роль СМИ состоит в том, чтобы рассказывать аудитории о потенциале и ресурсах своей страны и вселять в людей энтузиазм к деятельности", – заявил главный редактор Информационного агентства Нигера Салей Ассан.
К проекту SputnikPro впервые присоединился университет Даффодил - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
К проекту SputnikPro впервые присоединился университет Даффодил
16 апреля, 11:44
Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.
Сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Состоялась сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда
17 марта, 15:15
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
 
SputnikНигерАфрика
 
 
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