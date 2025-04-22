https://ria.ru/20250422/sputnikpro-2012805244.html

Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере

Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере - РИА Новости, 22.04.2025

Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере

Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера, состоявший из трёх модулей, стал премьерой в стране за всю историю существования... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:54:00+03:00

2025-04-22T17:54:00+03:00

2025-04-22T17:56:00+03:00

sputnik

нигер

африка

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера, состоявший из трёх модулей, стал премьерой в стране за всю историю существования проекта.Просветительская программа на французском языке включала в себя семинары и мастер-классы по методам работы современного СМИ с искусственным интеллектом от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой, стратегиям медиакомпаний в социальных сетях от старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной, а также лекцию о роли медиа в суверенитете Африки от корреспондента Sputnik Afrique Ахмата Тахира Бахита. Модератором программы выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская."Спасибо Sputnik за этот полезный опыт. Проект важен в контексте сотрудничества Альянса государств Сахеля и России. Я считаю, что в эпоху, когда доминируют идеи национального суверенитета, роль СМИ состоит в том, чтобы рассказывать аудитории о потенциале и ресурсах своей страны и вселять в людей энтузиазм к деятельности", – заявил главный редактор Информационного агентства Нигера Салей Ассан.Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250416/proekt-2011541898.html

https://ria.ru/20250317/sputnikpro-2005511491.html

нигер

африка

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, нигер, африка