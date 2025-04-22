Рейтинг@Mail.ru
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 22.04.2025 (обновлено: 12:47 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2025
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС
В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:11:00+03:00
2025-04-22T12:47:00+03:00
космос - риа наука
россия
москва
земля
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151930/17/1519301795_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_60b0517d8f79bc33b05d7bd25e6fd6cd.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких орбитах, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых. Из презентации, которую он представил на Международном навигационном форуме в Москве, следует, что в 2030 году запустят первые два демонстрационных аппарата низкоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС. Всего система, по планам разработчиков, будет состоять из 240 спутников на орбитах высотой 800 километров (обычные аппараты ГЛОНАСС летают на высоте около 19 тысяч километров). С введением в строй низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС станет доступна в сложных условиях на сто процентов, улучшится ее точность, увеличится мощность сигналов у Земли и помехоустойчивость, добавил Ревнивых.Кроме того, к 2028 году планируется завершить развертывание навигационных спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 — всего запустят более десяти аппаратов, отметил начальник отдела. Сейчас, по его словам, в группировке четыре ГЛОНАСС-К и два ГЛОНАСС-К2. Основу группировки составляют спутники предыдущего поколения ГЛОНАСС-М, их на орбите 21 аппарат.Для запусков последующих спутников ГЛОНАСС-К2 предлагается использовать в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".
https://ria.ru/20250419/sputniki-2012246319.html
https://ria.ru/20250321/era-glonass-2006570095.html
россия
москва
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151930/17/1519301795_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_3b5617538239a0452c1d3345256120fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, москва, земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Земля, Роскосмос
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС

Россия с 2030 года запустит на низкую орбиту 240 спутников ГЛОНАСС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМакет спутника ГЛОНАСС
Макет спутника ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Макет спутника ГЛОНАСС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких орбитах, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых.
Из презентации, которую он представил на Международном навигационном форуме в Москве, следует, что в 2030 году запустят первые два демонстрационных аппарата низкоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС.
Московский научно-производственный концерн БАРЛ закончил проектирование и провел первые успешные испытания динамического макета нового космического аппарата - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли
19 апреля, 13:00
Всего система, по планам разработчиков, будет состоять из 240 спутников на орбитах высотой 800 километров (обычные аппараты ГЛОНАСС летают на высоте около 19 тысяч километров).
С введением в строй низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС станет доступна в сложных условиях на сто процентов, улучшится ее точность, увеличится мощность сигналов у Земли и помехоустойчивость, добавил Ревнивых.
Кроме того, к 2028 году планируется завершить развертывание навигационных спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 — всего запустят более десяти аппаратов, отметил начальник отдела. Сейчас, по его словам, в группировке четыре ГЛОНАСС-К и два ГЛОНАСС-К2. Основу группировки составляют спутники предыдущего поколения ГЛОНАСС-М, их на орбите 21 аппарат.
Для запусков последующих спутников ГЛОНАСС-К2 предлагается использовать в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" готова стать единой системой идентификации БПЛА
21 марта, 19:02
 
Космос - РИА НаукаРоссияМоскваЗемляРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала