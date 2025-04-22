https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html

Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС

Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2025

Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС

В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких орбитах, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых. Из презентации, которую он представил на Международном навигационном форуме в Москве, следует, что в 2030 году запустят первые два демонстрационных аппарата низкоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС. Всего система, по планам разработчиков, будет состоять из 240 спутников на орбитах высотой 800 километров (обычные аппараты ГЛОНАСС летают на высоте около 19 тысяч километров). С введением в строй низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС станет доступна в сложных условиях на сто процентов, улучшится ее точность, увеличится мощность сигналов у Земли и помехоустойчивость, добавил Ревнивых.Кроме того, к 2028 году планируется завершить развертывание навигационных спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 — всего запустят более десяти аппаратов, отметил начальник отдела. Сейчас, по его словам, в группировке четыре ГЛОНАСС-К и два ГЛОНАСС-К2. Основу группировки составляют спутники предыдущего поколения ГЛОНАСС-М, их на орбите 21 аппарат.Для запусков последующих спутников ГЛОНАСС-К2 предлагается использовать в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".

https://ria.ru/20250419/sputniki-2012246319.html

https://ria.ru/20250321/era-glonass-2006570095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, москва, земля, роскосмос