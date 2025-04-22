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Неопытные солдаты ВСУ не сопротивлялись в Калиново, рассказал штурмовик
Неопытные солдаты ВСУ не сопротивлялись в Калиново, рассказал штурмовик - РИА Новости, 22.04.2025
Неопытные солдаты ВСУ не сопротивлялись в Калиново, рассказал штурмовик
Неопытные мобилизованные солдаты ВСУ почти не сопротивлялись, когда ВС РФ освобождали Калиново (ДНР), сообщил РИА Новости командир отделения штурмового отряда... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:21:00+03:00
2025-04-22T23:21:00+03:00
2025-04-22T23:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Неопытные мобилизованные солдаты ВСУ почти не сопротивлялись, когда ВС РФ освобождали Калиново (ДНР), сообщил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Альфа". "На мой взгляд, это знаете, у них (ВСУ – ред.) нет народа. На мой взгляд, это так. Почему? Сейчас видно, что этот человек (украинский солдат – ред.) приведен с улицы, у него нет понятия, что такое армия, что такое война, как правильно вести себя. То есть они почти не оказывали сопротивления нам", – сообщил "Альфа". По словам штурмовика, в 2023 году численность личного состава у противника была заметно больше, а иностранные наемники при этом чаще встречались в первой линии обороны ВСУ. Об освобождении населенного пункта Калиново Минобороны РФ сообщило 16 марта.
https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html
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РИА Новости
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Неопытные солдаты ВСУ не сопротивлялись в Калиново, рассказал штурмовик
Боец Альфа: мобилизованные ВСУ почти не сопротивлялись при освобождении Калиново